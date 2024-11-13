- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
676
盈利交易:
284 (42.01%)
亏损交易:
392 (57.99%)
最好交易:
596.50 USD
最差交易:
-719.00 USD
毛利:
36 227.33 USD (635 109 pips)
毛利亏损:
-41 504.08 USD (696 178 pips)
最大连续赢利:
11 (647.11 USD)
最大连续盈利:
1 429.94 USD (4)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
46.67%
最大入金加载:
7.51%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.95
长期交易:
411 (60.80%)
短期交易:
265 (39.20%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-7.81 USD
平均利润:
127.56 USD
平均损失:
-105.88 USD
最大连续失误:
12 (-3 156.34 USD)
最大连续亏损:
-3 156.34 USD (12)
每月增长:
-25.87%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5 461.95 USD
最大值:
5 529.25 USD (27.55%)
相对跌幅:
结余:
53.55% (5 380.02 USD)
净值:
6.24% (20.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|500
|NQ100.R
|53
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|16
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|14
|CL.R
|14
|SP500.R
|8
|DJ30.R
|7
|USDCAD
|6
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-3.2K
|NQ100.R
|-1.5K
|GBPUSD
|292
|EURUSD
|153
|GBPJPY
|36
|USDJPY
|-70
|CL.R
|-401
|SP500.R
|-188
|DJ30.R
|-48
|USDCAD
|21
|EURJPY
|-113
|CADJPY
|141
|AUDUSD
|-120
|CHFJPY
|74
|NZDJPY
|-104
|AUDCAD
|-26
|NZDUSD
|-83
|EURAUD
|-95
|GBPNZD
|45
|GBPCAD
|-33
|EURNZD
|-42
|USDCHF
|38
|EURCHF
|-42
|EURGBP
|-21
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-26K
|NQ100.R
|-29K
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2K
|GBPJPY
|787
|USDJPY
|489
|CL.R
|-317
|SP500.R
|-8.6K
|DJ30.R
|-406
|USDCAD
|541
|EURJPY
|-501
|CADJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|715
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCAD
|-315
|NZDUSD
|-374
|EURAUD
|-899
|GBPNZD
|429
|GBPCAD
|-449
|EURNZD
|-699
|USDCHF
|350
|EURCHF
|-349
|EURGBP
|-149
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +596.50 USD
最差交易: -719 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +647.11 USD
最大连续亏损: -3 156.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
