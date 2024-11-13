信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Friman Sum Edang
Tenten Firmansyah

Friman Sum Edang

Tenten Firmansyah
0条评论
66
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -47%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
676
盈利交易:
284 (42.01%)
亏损交易:
392 (57.99%)
最好交易:
596.50 USD
最差交易:
-719.00 USD
毛利:
36 227.33 USD (635 109 pips)
毛利亏损:
-41 504.08 USD (696 178 pips)
最大连续赢利:
11 (647.11 USD)
最大连续盈利:
1 429.94 USD (4)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
46.67%
最大入金加载:
7.51%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.95
长期交易:
411 (60.80%)
短期交易:
265 (39.20%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-7.81 USD
平均利润:
127.56 USD
平均损失:
-105.88 USD
最大连续失误:
12 (-3 156.34 USD)
最大连续亏损:
-3 156.34 USD (12)
每月增长:
-25.87%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5 461.95 USD
最大值:
5 529.25 USD (27.55%)
相对跌幅:
结余:
53.55% (5 380.02 USD)
净值:
6.24% (20.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 500
NQ100.R 53
GBPUSD 17
EURUSD 16
GBPJPY 15
USDJPY 14
CL.R 14
SP500.R 8
DJ30.R 7
USDCAD 6
EURJPY 4
CADJPY 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
EURAUD 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
USDCHF 1
EURCHF 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -3.2K
NQ100.R -1.5K
GBPUSD 292
EURUSD 153
GBPJPY 36
USDJPY -70
CL.R -401
SP500.R -188
DJ30.R -48
USDCAD 21
EURJPY -113
CADJPY 141
AUDUSD -120
CHFJPY 74
NZDJPY -104
AUDCAD -26
NZDUSD -83
EURAUD -95
GBPNZD 45
GBPCAD -33
EURNZD -42
USDCHF 38
EURCHF -42
EURGBP -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -26K
NQ100.R -29K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2K
GBPJPY 787
USDJPY 489
CL.R -317
SP500.R -8.6K
DJ30.R -406
USDCAD 541
EURJPY -501
CADJPY 1.2K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY 715
NZDJPY -1.5K
AUDCAD -315
NZDUSD -374
EURAUD -899
GBPNZD 429
GBPCAD -449
EURNZD -699
USDCHF 350
EURCHF -349
EURGBP -149
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +596.50 USD
最差交易: -719 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +647.11 USD
最大连续亏损: -3 156.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
318 更多...
没有评论
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
