Total de Trades:
677
Transacciones Rentables:
285 (42.09%)
Transacciones Irrentables:
392 (57.90%)
Mejor transacción:
596.50 USD
Peor transacción:
-719.00 USD
Beneficio Bruto:
36 257.13 USD (638 109 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 504.08 USD (696 178 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (647.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 429.94 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
46.67%
Carga máxima del depósito:
7.51%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
-0.95
Transacciones Largas:
412 (60.86%)
Transacciones Cortas:
265 (39.14%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-7.75 USD
Beneficio medio:
127.22 USD
Pérdidas medias:
-105.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-3 156.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 156.34 USD (12)
Crecimiento al mes:
-14.86%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 461.95 USD
Máxima:
5 529.25 USD (27.55%)
Reducción relativa:
De balance:
53.55% (5 380.02 USD)
De fondos:
6.24% (20.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|501
|NQ100.R
|53
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|16
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|14
|CL.R
|14
|SP500.R
|8
|DJ30.R
|7
|USDCAD
|6
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-3.2K
|NQ100.R
|-1.5K
|GBPUSD
|292
|EURUSD
|153
|GBPJPY
|36
|USDJPY
|-70
|CL.R
|-401
|SP500.R
|-188
|DJ30.R
|-48
|USDCAD
|21
|EURJPY
|-113
|CADJPY
|141
|AUDUSD
|-120
|CHFJPY
|74
|NZDJPY
|-104
|AUDCAD
|-26
|NZDUSD
|-83
|EURAUD
|-95
|GBPNZD
|45
|GBPCAD
|-33
|EURNZD
|-42
|USDCHF
|38
|EURCHF
|-42
|EURGBP
|-21
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-23K
|NQ100.R
|-29K
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2K
|GBPJPY
|787
|USDJPY
|489
|CL.R
|-317
|SP500.R
|-8.6K
|DJ30.R
|-406
|USDCAD
|541
|EURJPY
|-501
|CADJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|715
|NZDJPY
|-1.5K
|AUDCAD
|-315
|NZDUSD
|-374
|EURAUD
|-899
|GBPNZD
|429
|GBPCAD
|-449
|EURNZD
|-699
|USDCHF
|350
|EURCHF
|-349
|EURGBP
|-149
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +596.50 USD
Peor transacción: -719 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +647.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 156.34 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
