シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Friman Sum Edang
Tenten Firmansyah

Friman Sum Edang

Tenten Firmansyah
レビュー0件
66週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -42%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
677
利益トレード:
285 (42.09%)
損失トレード:
392 (57.90%)
ベストトレード:
596.50 USD
最悪のトレード:
-719.00 USD
総利益:
36 257.13 USD (638 109 pips)
総損失:
-41 504.08 USD (696 178 pips)
最大連続の勝ち:
11 (647.11 USD)
最大連続利益:
1 429.94 USD (4)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
46.67%
最大入金額:
7.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
412 (60.86%)
短いトレード:
265 (39.14%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-7.75 USD
平均利益:
127.22 USD
平均損失:
-105.88 USD
最大連続の負け:
12 (-3 156.34 USD)
最大連続損失:
-3 156.34 USD (12)
月間成長:
-10.41%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 461.95 USD
最大の:
5 529.25 USD (27.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.55% (5 380.02 USD)
エクイティによる:
6.24% (20.03 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 501
NQ100.R 53
GBPUSD 17
EURUSD 16
GBPJPY 15
USDJPY 14
CL.R 14
SP500.R 8
DJ30.R 7
USDCAD 6
EURJPY 4
CADJPY 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
EURAUD 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
USDCHF 1
EURCHF 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -3.2K
NQ100.R -1.5K
GBPUSD 292
EURUSD 153
GBPJPY 36
USDJPY -70
CL.R -401
SP500.R -188
DJ30.R -48
USDCAD 21
EURJPY -113
CADJPY 141
AUDUSD -120
CHFJPY 74
NZDJPY -104
AUDCAD -26
NZDUSD -83
EURAUD -95
GBPNZD 45
GBPCAD -33
EURNZD -42
USDCHF 38
EURCHF -42
EURGBP -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -23K
NQ100.R -29K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2K
GBPJPY 787
USDJPY 489
CL.R -317
SP500.R -8.6K
DJ30.R -406
USDCAD 541
EURJPY -501
CADJPY 1.2K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY 715
NZDJPY -1.5K
AUDCAD -315
NZDUSD -374
EURAUD -899
GBPNZD 429
GBPCAD -449
EURNZD -699
USDCHF 350
EURCHF -349
EURGBP -149
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +596.50 USD
最悪のトレード: -719 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +647.11 USD
最大連続損失: -3 156.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
318 より多く...
レビューなし
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Friman Sum Edang
30 USD/月
-42%
0
0
USD
346
USD
66
0%
677
42%
47%
0.87
-7.75
USD
54%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください