SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Friman Sum Edang
Tenten Firmansyah

Friman Sum Edang

Tenten Firmansyah
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -36%
MaxrichGroup-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
601
Bénéfice trades:
251 (41.76%)
Perte trades:
350 (58.24%)
Meilleure transaction:
596.50 USD
Pire transaction:
-719.00 USD
Bénéfice brut:
35 434.29 USD (555 103 pips)
Perte brute:
-40 644.56 USD (610 967 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (647.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 429.94 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
53.86%
Charge de dépôt maximale:
5.33%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.94
Longs trades:
366 (60.90%)
Courts trades:
235 (39.10%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-8.67 USD
Bénéfice moyen:
141.17 USD
Perte moyenne:
-116.13 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-3 156.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 156.34 USD (12)
Croissance mensuelle:
-14.39%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 461.95 USD
Maximal:
5 529.25 USD (27.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.50% (5 277.17 USD)
Par fonds propres:
5.03% (861.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 426
NQ100.R 53
GBPUSD 17
EURUSD 16
USDJPY 14
GBPJPY 14
CL.R 14
SP500.R 8
DJ30.R 7
USDCAD 6
EURJPY 4
CADJPY 3
AUDUSD 3
CHFJPY 2
NZDJPY 2
AUDCAD 2
NZDUSD 2
EURAUD 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
USDCHF 1
EURCHF 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -3.2K
NQ100.R -1.5K
GBPUSD 292
EURUSD 153
USDJPY -70
GBPJPY 39
CL.R -401
SP500.R -188
DJ30.R -48
USDCAD 21
EURJPY -113
CADJPY 141
AUDUSD -120
CHFJPY 74
NZDJPY -104
AUDCAD -26
NZDUSD -83
EURAUD -95
GBPNZD 45
GBPCAD -33
EURNZD -42
USDCHF 38
EURCHF -42
EURGBP -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -21K
NQ100.R -29K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2K
USDJPY 489
GBPJPY 1.3K
CL.R -317
SP500.R -8.6K
DJ30.R -406
USDCAD 541
EURJPY -501
CADJPY 1.2K
AUDUSD -1.3K
CHFJPY 715
NZDJPY -1.5K
AUDCAD -315
NZDUSD -374
EURAUD -899
GBPNZD 429
GBPCAD -449
EURNZD -699
USDCHF 350
EURCHF -349
EURGBP -149
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +596.50 USD
Pire transaction: -719 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +647.11 USD
Perte consécutive maximale: -3 156.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
QTrade-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
312 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.08 16:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.01 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 10:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.13 09:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Friman Sum Edang
30 USD par mois
-36%
0
0
USD
383
USD
53
0%
601
41%
54%
0.87
-8.67
USD
37%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.