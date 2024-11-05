SinyallerBölümler
Maksim Alekseev

JusTTrade 1 to 3

Maksim Alekseev
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 99%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
24 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (57.14%)
En iyi işlem:
454.57 USD
En kötü işlem:
-109.20 USD
Brüt kâr:
2 651.79 USD (163 597 pips)
Brüt zarar:
-1 215.30 USD (74 041 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (261.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
456.01 USD (2)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
45.24%
Maks. mevduat yükü:
21.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.33
Alış işlemleri:
45 (80.36%)
Satış işlemleri:
11 (19.64%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
25.65 USD
Ortalama kâr:
110.49 USD
Ortalama zarar:
-37.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-170.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.47 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.29%
Yıllık tahmin:
-3.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.60 USD
Maksimum:
172.41 USD (8.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.89% (172.41 USD)
Varlığa göre:
5.49% (105.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 16
XAGUSDb 7
S&P500 5
GBPUSDb 5
USDJPYb 5
S&P500.spot 4
BRENT 3
EURUSDb 3
NDQ100.spot 3
BRENT.spot 2
DJ30.spot 2
DowJones30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 1.2K
XAGUSDb 182
S&P500 263
GBPUSDb -129
USDJPYb -119
S&P500.spot 64
BRENT 17
EURUSDb 49
NDQ100.spot 160
BRENT.spot -151
DJ30.spot -45
DowJones30 -39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 59K
XAGUSDb 1.6K
S&P500 3.2K
GBPUSDb -1K
USDJPYb -3.3K
S&P500.spot -96
BRENT -2
EURUSDb 991
NDQ100.spot 30K
BRENT.spot -183
DJ30.spot -182
DowJones30 -784
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +454.57 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +261.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -170.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.22 × 1102
Trend-following strategy for trading American stock indices, gold, silver, oil and currency pairs. All trade orders are placed manually.

Instruments:
S&P500.spot
NDQ100.spot
DJ30.spot
XAUUSDb
XAGUSDb
BRENT.spot
EURUSDb
GBPUSDb
USDJPYb


Profit Target: Monthly average profit target is 7 to 10%;
Minimum Deposit: $1500;
Leverage: 1:500.

WORKING TIMEFRAME:
4H-1D (search for entry points is also possible from lower TFs, but not lower than 15m)

RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The strategy focuses on one of the most complex coefficients - R/R (Risk-Reward Ratio) and effective risk management.

Stop-loss and take profit are used.
2% - risk per trade from capital.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.

My broker:

https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0

_____________________________________________

RU

Трендовая стратегия торговли на американских фондовых индексах, золоте, серебре, нефти и валютных парах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.

Применяемые инструменты:
S&P500.spot
NDQ100.spot
DJ30.spot
XAUUSDb
XAGUSDb
BRENT.spot
EURUSDb
GBPUSDb
USDJPYb


Profit Target: целевая среднемесячная доходность 7-10%;
Минимальный депозит: 1500$;
Кредитное плечо: 1:500.

РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D (поиск точек входа возможен и с младших ТФ вплоть до 15m)

РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Акцент стратегии на одном из сложнейших коэффициентов - R/R (Risk-Reward Ratio) и эффективном риск-менеджменте.

Stop-loss и take profit используется.
2% - риск на сделку от торгового счета.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.

Мой брокер:


İnceleme yok
