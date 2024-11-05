- Incremento
Total de Trades:
88
Transacciones Rentables:
32 (36.36%)
Transacciones Irrentables:
56 (63.64%)
Mejor transacción:
454.57 USD
Peor transacción:
-109.20 USD
Beneficio Bruto:
2 812.45 USD (261 080 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (261.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
456.01 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
50.35%
Carga máxima del depósito:
21.91%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.87
Transacciones Largas:
76 (86.36%)
Transacciones Cortas:
12 (13.64%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
11.61 USD
Beneficio medio:
87.89 USD
Pérdidas medias:
-31.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-531.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-531.22 USD (17)
Crecimiento al mes:
-2.79%
Pronóstico anual:
-33.80%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.60 USD
Máxima:
546.54 USD (18.05%)
Reducción relativa:
De balance:
22.51% (546.54 USD)
De fondos:
5.49% (105.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|17
|GBPUSDb
|15
|S&P500
|12
|XAGUSDb
|7
|BRENT
|5
|EURUSDb
|5
|USDJPYb
|5
|DowJones30
|4
|S&P500.spot
|4
|NDQ100.spot
|3
|Nasdaq100
|3
|BRENT.spot
|2
|DJ30.spot
|2
|V.US
|2
|NFLX.US
|1
|COCOA
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|GBPUSDb
|-105
|S&P500
|98
|XAGUSDb
|182
|BRENT
|-41
|EURUSDb
|-6
|USDJPYb
|-119
|DowJones30
|-144
|S&P500.spot
|64
|NDQ100.spot
|160
|Nasdaq100
|35
|BRENT.spot
|-151
|DJ30.spot
|-45
|V.US
|-44
|NFLX.US
|-17
|COCOA
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDb
|59K
|GBPUSDb
|6.9K
|S&P500
|1.1K
|XAGUSDb
|1.6K
|BRENT
|-131
|EURUSDb
|327
|USDJPYb
|-3.3K
|DowJones30
|-1.1K
|S&P500.spot
|-96
|NDQ100.spot
|30K
|Nasdaq100
|67K
|BRENT.spot
|-183
|DJ30.spot
|-182
|V.US
|-4.2K
|NFLX.US
|-540
|COCOA
|-302
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +454.57 USD
Peor transacción: -109 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +261.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -531.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.22 × 1102
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.
Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.
Compound Annual Growth Rate (CAGR) 30,92%
Jensen's Alpha 64,34%
Beta 0,08
Calmar Ratio 1,37
Maximum Drawdown 22,51%
WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W
RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.
Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
Website: https://splitbarscapital.ru/
My broker:
https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0
_____________________________________________
RU
_____________________________________________
RU
Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.
Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.
Среднегодовой темп роста (CAGR) 30,92%
Альфа Дженсена 64,34%
Бета 0,08
Коэффициент Кальмара 1,37
Максимальная просадка 22,51%
РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W
РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.
Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:
