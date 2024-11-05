- 成长
交易:
88
盈利交易:
32 (36.36%)
亏损交易:
56 (63.64%)
最好交易:
454.57 USD
最差交易:
-109.20 USD
毛利:
2 812.45 USD (261 080 pips)
毛利亏损:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
最大连续赢利:
5 (261.61 USD)
最大连续盈利:
456.01 USD (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
50.35%
最大入金加载:
21.91%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.87
长期交易:
76 (86.36%)
短期交易:
12 (13.64%)
利润因子:
1.57
预期回报:
11.61 USD
平均利润:
87.89 USD
平均损失:
-31.97 USD
最大连续失误:
17 (-531.22 USD)
最大连续亏损:
-531.22 USD (17)
每月增长:
-2.79%
年度预测:
-33.80%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
31.60 USD
最大值:
546.54 USD (18.05%)
相对跌幅:
结余:
22.51% (546.54 USD)
净值:
5.49% (105.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|17
|GBPUSDb
|15
|S&P500
|12
|XAGUSDb
|7
|BRENT
|5
|EURUSDb
|5
|USDJPYb
|5
|DowJones30
|4
|S&P500.spot
|4
|NDQ100.spot
|3
|Nasdaq100
|3
|BRENT.spot
|2
|DJ30.spot
|2
|V.US
|2
|NFLX.US
|1
|COCOA
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|GBPUSDb
|-105
|S&P500
|98
|XAGUSDb
|182
|BRENT
|-41
|EURUSDb
|-6
|USDJPYb
|-119
|DowJones30
|-144
|S&P500.spot
|64
|NDQ100.spot
|160
|Nasdaq100
|35
|BRENT.spot
|-151
|DJ30.spot
|-45
|V.US
|-44
|NFLX.US
|-17
|COCOA
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|59K
|GBPUSDb
|6.9K
|S&P500
|1.1K
|XAGUSDb
|1.6K
|BRENT
|-131
|EURUSDb
|327
|USDJPYb
|-3.3K
|DowJones30
|-1.1K
|S&P500.spot
|-96
|NDQ100.spot
|30K
|Nasdaq100
|67K
|BRENT.spot
|-183
|DJ30.spot
|-182
|V.US
|-4.2K
|NFLX.US
|-540
|COCOA
|-302
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +454.57 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +261.61 USD
最大连续亏损: -531.22 USD
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.
Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.
Compound Annual Growth Rate (CAGR) 30,92%
Jensen's Alpha 64,34%
Beta 0,08
Calmar Ratio 1,37
Maximum Drawdown 22,51%
WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W
RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.
Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
Website: https://splitbarscapital.ru/
My broker:
https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0
_____________________________________________
RU
_____________________________________________
RU
Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.
Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.
Среднегодовой темп роста (CAGR) 30,92%
Альфа Дженсена 64,34%
Бета 0,08
Коэффициент Кальмара 1,37
Максимальная просадка 22,51%
РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W
РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.
Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:
