信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Blitz FX
Maksim Alekseev

Blitz FX

Maksim Alekseev
0条评论
可靠性
63
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2024 63%
AMarkets-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
88
盈利交易:
32 (36.36%)
亏损交易:
56 (63.64%)
最好交易:
454.57 USD
最差交易:
-109.20 USD
毛利:
2 812.45 USD (261 080 pips)
毛利亏损:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
最大连续赢利:
5 (261.61 USD)
最大连续盈利:
456.01 USD (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
50.35%
最大入金加载:
21.91%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.87
长期交易:
76 (86.36%)
短期交易:
12 (13.64%)
利润因子:
1.57
预期回报:
11.61 USD
平均利润:
87.89 USD
平均损失:
-31.97 USD
最大连续失误:
17 (-531.22 USD)
最大连续亏损:
-531.22 USD (17)
每月增长:
-2.79%
年度预测:
-33.80%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
31.60 USD
最大值:
546.54 USD (18.05%)
相对跌幅:
结余:
22.51% (546.54 USD)
净值:
5.49% (105.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDb 17
GBPUSDb 15
S&P500 12
XAGUSDb 7
BRENT 5
EURUSDb 5
USDJPYb 5
DowJones30 4
S&P500.spot 4
NDQ100.spot 3
Nasdaq100 3
BRENT.spot 2
DJ30.spot 2
V.US 2
NFLX.US 1
COCOA 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDb 1.2K
GBPUSDb -105
S&P500 98
XAGUSDb 182
BRENT -41
EURUSDb -6
USDJPYb -119
DowJones30 -144
S&P500.spot 64
NDQ100.spot 160
Nasdaq100 35
BRENT.spot -151
DJ30.spot -45
V.US -44
NFLX.US -17
COCOA -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDb 59K
GBPUSDb 6.9K
S&P500 1.1K
XAGUSDb 1.6K
BRENT -131
EURUSDb 327
USDJPYb -3.3K
DowJones30 -1.1K
S&P500.spot -96
NDQ100.spot 30K
Nasdaq100 67K
BRENT.spot -183
DJ30.spot -182
V.US -4.2K
NFLX.US -540
COCOA -302
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +454.57 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +261.61 USD
最大连续亏损: -531.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.22 × 1102
查看详细统计，请 登录 或者 注册
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.

Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.

Compound Annual Growth Rate (CAGR)  30,92%
Jensen's Alpha  64,34%
Beta  0,08
Calmar Ratio  1,37
Maximum Drawdown  22,51%

WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W

RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.

Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
My broker:

https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0

_____________________________________________

RU

Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.

Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.

Среднегодовой темп роста (CAGR)  30,92%
Альфа Дженсена  64,34%
Бета  0,08
Коэффициент Кальмара  1,37
Максимальная просадка  22,51%

РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W

РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.

Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:


没有评论
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 18:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Blitz FX
每月300 USD
63%
0
0
USD
1.9K
USD
63
0%
88
36%
50%
1.57
11.61
USD
23%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载