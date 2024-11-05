- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
32 (36.36%)
손실 거래:
56 (63.64%)
최고의 거래:
454.57 USD
최악의 거래:
-109.20 USD
총 수익:
2 812.45 USD (261 080 pips)
총 손실:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
연속 최대 이익:
5 (261.61 USD)
연속 최대 이익:
456.01 USD (2)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
50.35%
최대 입금량:
21.91%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.87
롱(주식매수):
76 (86.36%)
숏(주식차입매도):
12 (13.64%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
11.61 USD
평균 이익:
87.89 USD
평균 손실:
-31.97 USD
연속 최대 손실:
17 (-531.22 USD)
연속 최대 손실:
-531.22 USD (17)
월별 성장률:
-2.79%
연간 예측:
-33.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.60 USD
최대한의:
546.54 USD (18.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.51% (546.54 USD)
자본금별:
5.49% (105.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|17
|GBPUSDb
|15
|S&P500
|12
|XAGUSDb
|7
|BRENT
|5
|EURUSDb
|5
|USDJPYb
|5
|DowJones30
|4
|S&P500.spot
|4
|NDQ100.spot
|3
|Nasdaq100
|3
|BRENT.spot
|2
|DJ30.spot
|2
|V.US
|2
|NFLX.US
|1
|COCOA
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|GBPUSDb
|-105
|S&P500
|98
|XAGUSDb
|182
|BRENT
|-41
|EURUSDb
|-6
|USDJPYb
|-119
|DowJones30
|-144
|S&P500.spot
|64
|NDQ100.spot
|160
|Nasdaq100
|35
|BRENT.spot
|-151
|DJ30.spot
|-45
|V.US
|-44
|NFLX.US
|-17
|COCOA
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|59K
|GBPUSDb
|6.9K
|S&P500
|1.1K
|XAGUSDb
|1.6K
|BRENT
|-131
|EURUSDb
|327
|USDJPYb
|-3.3K
|DowJones30
|-1.1K
|S&P500.spot
|-96
|NDQ100.spot
|30K
|Nasdaq100
|67K
|BRENT.spot
|-183
|DJ30.spot
|-182
|V.US
|-4.2K
|NFLX.US
|-540
|COCOA
|-302
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +454.57 USD
최악의 거래: -109 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +261.61 USD
연속 최대 손실: -531.22 USD
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.
Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.
Compound Annual Growth Rate (CAGR) 30,92%
Jensen's Alpha 64,34%
Beta 0,08
Calmar Ratio 1,37
Maximum Drawdown 22,51%
WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W
RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.
Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
Website: https://splitbarscapital.ru/
My broker:
https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0
_____________________________________________
RU
