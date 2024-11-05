시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Blitz FX
Maksim Alekseev

Blitz FX

0 리뷰
안정성
63
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 63%
AMarkets-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
88
이익 거래:
32 (36.36%)
손실 거래:
56 (63.64%)
최고의 거래:
454.57 USD
최악의 거래:
-109.20 USD
총 수익:
2 812.45 USD (261 080 pips)
총 손실:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
연속 최대 이익:
5 (261.61 USD)
연속 최대 이익:
456.01 USD (2)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
50.35%
최대 입금량:
21.91%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.87
롱(주식매수):
76 (86.36%)
숏(주식차입매도):
12 (13.64%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
11.61 USD
평균 이익:
87.89 USD
평균 손실:
-31.97 USD
연속 최대 손실:
17 (-531.22 USD)
연속 최대 손실:
-531.22 USD (17)
월별 성장률:
-2.79%
연간 예측:
-33.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.60 USD
최대한의:
546.54 USD (18.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.51% (546.54 USD)
자본금별:
5.49% (105.70 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDb 17
GBPUSDb 15
S&P500 12
XAGUSDb 7
BRENT 5
EURUSDb 5
USDJPYb 5
DowJones30 4
S&P500.spot 4
NDQ100.spot 3
Nasdaq100 3
BRENT.spot 2
DJ30.spot 2
V.US 2
NFLX.US 1
COCOA 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDb 1.2K
GBPUSDb -105
S&P500 98
XAGUSDb 182
BRENT -41
EURUSDb -6
USDJPYb -119
DowJones30 -144
S&P500.spot 64
NDQ100.spot 160
Nasdaq100 35
BRENT.spot -151
DJ30.spot -45
V.US -44
NFLX.US -17
COCOA -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDb 59K
GBPUSDb 6.9K
S&P500 1.1K
XAGUSDb 1.6K
BRENT -131
EURUSDb 327
USDJPYb -3.3K
DowJones30 -1.1K
S&P500.spot -96
NDQ100.spot 30K
Nasdaq100 67K
BRENT.spot -183
DJ30.spot -182
V.US -4.2K
NFLX.US -540
COCOA -302
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +454.57 USD
최악의 거래: -109 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +261.61 USD
연속 최대 손실: -531.22 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AMarkets-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.22 × 1102
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.

Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.

Compound Annual Growth Rate (CAGR)  30,92%
Jensen's Alpha  64,34%
Beta  0,08
Calmar Ratio  1,37
Maximum Drawdown  22,51%

WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W

RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.

Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
My broker:

https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0

_____________________________________________

RU

Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.

Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.

Среднегодовой темп роста (CAGR)  30,92%
Альфа Дженсена  64,34%
Бета  0,08
Коэффициент Кальмара  1,37
Максимальная просадка  22,51%

РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W

РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.

Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:


리뷰 없음
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 18:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
