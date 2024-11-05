SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Blitz FX
Maksim Alekseev

Blitz FX

Maksim Alekseev
0 comentários
Confiabilidade
63 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2024 63%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
32 (36.36%)
Negociações com perda:
56 (63.64%)
Melhor negociação:
454.57 USD
Pior negociação:
-109.20 USD
Lucro bruto:
2 812.45 USD (261 080 pips)
Perda bruta:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (261.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
456.01 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
50.35%
Depósito máximo carregado:
21.91%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
76 (86.36%)
Negociações curtas:
12 (13.64%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
11.61 USD
Lucro médio:
87.89 USD
Perda média:
-31.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-531.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-531.22 USD (17)
Crescimento mensal:
-2.79%
Previsão anual:
-33.80%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.60 USD
Máximo:
546.54 USD (18.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.51% (546.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.49% (105.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 17
GBPUSDb 15
S&P500 12
XAGUSDb 7
BRENT 5
EURUSDb 5
USDJPYb 5
DowJones30 4
S&P500.spot 4
NDQ100.spot 3
Nasdaq100 3
BRENT.spot 2
DJ30.spot 2
V.US 2
NFLX.US 1
COCOA 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 1.2K
GBPUSDb -105
S&P500 98
XAGUSDb 182
BRENT -41
EURUSDb -6
USDJPYb -119
DowJones30 -144
S&P500.spot 64
NDQ100.spot 160
Nasdaq100 35
BRENT.spot -151
DJ30.spot -45
V.US -44
NFLX.US -17
COCOA -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 59K
GBPUSDb 6.9K
S&P500 1.1K
XAGUSDb 1.6K
BRENT -131
EURUSDb 327
USDJPYb -3.3K
DowJones30 -1.1K
S&P500.spot -96
NDQ100.spot 30K
Nasdaq100 67K
BRENT.spot -183
DJ30.spot -182
V.US -4.2K
NFLX.US -540
COCOA -302
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +454.57 USD
Pior negociação: -109 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +261.61 USD
Máxima perda consecutiva: -531.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.22 × 1102
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.

Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.

Compound Annual Growth Rate (CAGR)  30,92%
Jensen's Alpha  64,34%
Beta  0,08
Calmar Ratio  1,37
Maximum Drawdown  22,51%

WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W

RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.

Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
My broker:

https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0

_____________________________________________

RU

Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.

Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.

Среднегодовой темп роста (CAGR)  30,92%
Альфа Дженсена  64,34%
Бета  0,08
Коэффициент Кальмара  1,37
Максимальная просадка  22,51%

РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W

РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.

Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:


Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Blitz FX
300 USD por mês
63%
0
0
USD
1.9K
USD
63
0%
88
36%
50%
1.57
11.61
USD
23%
1:500
Copiar

