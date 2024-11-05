СигналыРазделы
Maksim Alekseev

Blitz FX

Maksim Alekseev
0 отзывов
Надежность
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2024 63%
AMarkets-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
32 (36.36%)
Убыточных трейдов:
56 (63.64%)
Лучший трейд:
454.57 USD
Худший трейд:
-109.20 USD
Общая прибыль:
2 812.45 USD (261 080 pips)
Общий убыток:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (261.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
456.01 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
50.35%
Макс. загрузка депозита:
21.91%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
76 (86.36%)
Коротких трейдов:
12 (13.64%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
11.61 USD
Средняя прибыль:
87.89 USD
Средний убыток:
-31.97 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-531.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-531.22 USD (17)
Прирост в месяц:
-2.79%
Годовой прогноз:
-33.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.60 USD
Максимальная:
546.54 USD (18.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.51% (546.54 USD)
По эквити:
5.49% (105.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 17
GBPUSDb 15
S&P500 12
XAGUSDb 7
BRENT 5
EURUSDb 5
USDJPYb 5
DowJones30 4
S&P500.spot 4
NDQ100.spot 3
Nasdaq100 3
BRENT.spot 2
DJ30.spot 2
V.US 2
NFLX.US 1
COCOA 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 1.2K
GBPUSDb -105
S&P500 98
XAGUSDb 182
BRENT -41
EURUSDb -6
USDJPYb -119
DowJones30 -144
S&P500.spot 64
NDQ100.spot 160
Nasdaq100 35
BRENT.spot -151
DJ30.spot -45
V.US -44
NFLX.US -17
COCOA -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 59K
GBPUSDb 6.9K
S&P500 1.1K
XAGUSDb 1.6K
BRENT -131
EURUSDb 327
USDJPYb -3.3K
DowJones30 -1.1K
S&P500.spot -96
NDQ100.spot 30K
Nasdaq100 67K
BRENT.spot -183
DJ30.spot -182
V.US -4.2K
NFLX.US -540
COCOA -302
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +454.57 USD
Худший трейд: -109 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +261.61 USD
Макс. убыток в серии: -531.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.22 × 1102
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.

Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.

Compound Annual Growth Rate (CAGR)  30,92%
Jensen's Alpha  64,34%
Beta  0,08
Calmar Ratio  1,37
Maximum Drawdown  22,51%

WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W

RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.

Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
My broker:

https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0

_____________________________________________

RU

Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.

Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.

Среднегодовой темп роста (CAGR)  30,92%
Альфа Дженсена  64,34%
Бета  0,08
Коэффициент Кальмара  1,37
Максимальная просадка  22,51%

РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W

РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.

Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:


Нет отзывов
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 18:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Blitz FX
300 USD в месяц
63%
0
0
USD
1.9K
USD
63
0%
88
36%
50%
1.57
11.61
USD
23%
1:500
Копировать

