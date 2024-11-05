- Прирост
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
32 (36.36%)
Убыточных трейдов:
56 (63.64%)
Лучший трейд:
454.57 USD
Худший трейд:
-109.20 USD
Общая прибыль:
2 812.45 USD (261 080 pips)
Общий убыток:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (261.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
456.01 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
50.35%
Макс. загрузка депозита:
21.91%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
76 (86.36%)
Коротких трейдов:
12 (13.64%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
11.61 USD
Средняя прибыль:
87.89 USD
Средний убыток:
-31.97 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-531.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-531.22 USD (17)
Прирост в месяц:
-2.79%
Годовой прогноз:
-33.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.60 USD
Максимальная:
546.54 USD (18.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.51% (546.54 USD)
По эквити:
5.49% (105.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|17
|GBPUSDb
|15
|S&P500
|12
|XAGUSDb
|7
|BRENT
|5
|EURUSDb
|5
|USDJPYb
|5
|DowJones30
|4
|S&P500.spot
|4
|NDQ100.spot
|3
|Nasdaq100
|3
|BRENT.spot
|2
|DJ30.spot
|2
|V.US
|2
|NFLX.US
|1
|COCOA
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|GBPUSDb
|-105
|S&P500
|98
|XAGUSDb
|182
|BRENT
|-41
|EURUSDb
|-6
|USDJPYb
|-119
|DowJones30
|-144
|S&P500.spot
|64
|NDQ100.spot
|160
|Nasdaq100
|35
|BRENT.spot
|-151
|DJ30.spot
|-45
|V.US
|-44
|NFLX.US
|-17
|COCOA
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|59K
|GBPUSDb
|6.9K
|S&P500
|1.1K
|XAGUSDb
|1.6K
|BRENT
|-131
|EURUSDb
|327
|USDJPYb
|-3.3K
|DowJones30
|-1.1K
|S&P500.spot
|-96
|NDQ100.spot
|30K
|Nasdaq100
|67K
|BRENT.spot
|-183
|DJ30.spot
|-182
|V.US
|-4.2K
|NFLX.US
|-540
|COCOA
|-302
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +454.57 USD
Худший трейд: -109 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +261.61 USD
Макс. убыток в серии: -531.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.22 × 1102
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.
Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.
Compound Annual Growth Rate (CAGR) 30,92%
Jensen's Alpha 64,34%
Beta 0,08
Calmar Ratio 1,37
Maximum Drawdown 22,51%
WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W
RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.
Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
Website: https://splitbarscapital.ru/
My broker:
https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0
_____________________________________________
RU
_____________________________________________
RU
