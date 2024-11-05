シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Blitz FX
Maksim Alekseev

Blitz FX

Maksim Alekseev
レビュー0件
信頼性
63週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 63%
AMarkets-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
88
利益トレード:
32 (36.36%)
損失トレード:
56 (63.64%)
ベストトレード:
454.57 USD
最悪のトレード:
-109.20 USD
総利益:
2 812.45 USD (261 080 pips)
総損失:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
最大連続の勝ち:
5 (261.61 USD)
最大連続利益:
456.01 USD (2)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
50.35%
最大入金額:
21.91%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
76 (86.36%)
短いトレード:
12 (13.64%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
11.61 USD
平均利益:
87.89 USD
平均損失:
-31.97 USD
最大連続の負け:
17 (-531.22 USD)
最大連続損失:
-531.22 USD (17)
月間成長:
-2.79%
年間予想:
-33.80%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.60 USD
最大の:
546.54 USD (18.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.51% (546.54 USD)
エクイティによる:
5.49% (105.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDb 17
GBPUSDb 15
S&P500 12
XAGUSDb 7
BRENT 5
EURUSDb 5
USDJPYb 5
DowJones30 4
S&P500.spot 4
NDQ100.spot 3
Nasdaq100 3
BRENT.spot 2
DJ30.spot 2
V.US 2
NFLX.US 1
COCOA 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDb 1.2K
GBPUSDb -105
S&P500 98
XAGUSDb 182
BRENT -41
EURUSDb -6
USDJPYb -119
DowJones30 -144
S&P500.spot 64
NDQ100.spot 160
Nasdaq100 35
BRENT.spot -151
DJ30.spot -45
V.US -44
NFLX.US -17
COCOA -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDb 59K
GBPUSDb 6.9K
S&P500 1.1K
XAGUSDb 1.6K
BRENT -131
EURUSDb 327
USDJPYb -3.3K
DowJones30 -1.1K
S&P500.spot -96
NDQ100.spot 30K
Nasdaq100 67K
BRENT.spot -183
DJ30.spot -182
V.US -4.2K
NFLX.US -540
COCOA -302
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +454.57 USD
最悪のトレード: -109 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +261.61 USD
最大連続損失: -531.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.22 × 1102
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.

Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.

Compound Annual Growth Rate (CAGR)  30,92%
Jensen's Alpha  64,34%
Beta  0,08
Calmar Ratio  1,37
Maximum Drawdown  22,51%

WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W

RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.

Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
My broker:

https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0

_____________________________________________

RU

Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.

Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.

Среднегодовой темп роста (CAGR)  30,92%
Альфа Дженсена  64,34%
Бета  0,08
Коэффициент Кальмара  1,37
Максимальная просадка  22,51%

РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W

РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.

Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:


レビューなし
