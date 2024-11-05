- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
24 (42.85%)
Perte trades:
32 (57.14%)
Meilleure transaction:
454.57 USD
Pire transaction:
-109.20 USD
Bénéfice brut:
2 651.79 USD (163 597 pips)
Perte brute:
-1 215.30 USD (74 041 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (261.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
456.01 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
45.24%
Charge de dépôt maximale:
21.91%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
8.33
Longs trades:
45 (80.36%)
Courts trades:
11 (19.64%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
25.65 USD
Bénéfice moyen:
110.49 USD
Perte moyenne:
-37.98 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-170.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-170.47 USD (6)
Croissance mensuelle:
-0.29%
Prévision annuelle:
-3.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.60 USD
Maximal:
172.41 USD (8.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.89% (172.41 USD)
Par fonds propres:
5.49% (105.70 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|16
|XAGUSDb
|7
|S&P500
|5
|GBPUSDb
|5
|USDJPYb
|5
|S&P500.spot
|4
|BRENT
|3
|EURUSDb
|3
|NDQ100.spot
|3
|BRENT.spot
|2
|DJ30.spot
|2
|DowJones30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|XAGUSDb
|182
|S&P500
|263
|GBPUSDb
|-129
|USDJPYb
|-119
|S&P500.spot
|64
|BRENT
|17
|EURUSDb
|49
|NDQ100.spot
|160
|BRENT.spot
|-151
|DJ30.spot
|-45
|DowJones30
|-39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|59K
|XAGUSDb
|1.6K
|S&P500
|3.2K
|GBPUSDb
|-1K
|USDJPYb
|-3.3K
|S&P500.spot
|-96
|BRENT
|-2
|EURUSDb
|991
|NDQ100.spot
|30K
|BRENT.spot
|-183
|DJ30.spot
|-182
|DowJones30
|-784
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +454.57 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +261.61 USD
Perte consécutive maximale: -170.47 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.22 × 1102
Trend-following strategy for trading American stock indices, gold, silver, oil and currency pairs. All trade orders are placed manually.
Instruments:
S&P500.spot
NDQ100.spot
DJ30.spot
XAUUSDb
XAGUSDb
BRENT.spot
EURUSDb
GBPUSDb
USDJPYb
Profit Target: Monthly average profit target is 7 to 10%;
Minimum Deposit: $1500;
Leverage: 1:500.
WORKING TIMEFRAME:
4H-1D (search for entry points is also possible from lower TFs, but not lower than 15m)
RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The strategy focuses on one of the most complex coefficients - R/R (Risk-Reward Ratio) and effective risk management.
Stop-loss and take profit are used.
2% - risk per trade from capital.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
My broker:
https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0
_____________________________________________
DJ30.spot
Акцент стратегии на одном из сложнейших коэффициентов - R/R (Risk-Reward Ratio) и эффективном риск-менеджменте.
