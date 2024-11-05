SegnaliSezioni
Maksim Alekseev

JusTTrade 1 to 3

Maksim Alekseev
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 99%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
24 (42.85%)
Loss Trade:
32 (57.14%)
Best Trade:
454.57 USD
Worst Trade:
-109.20 USD
Profitto lordo:
2 651.79 USD (163 597 pips)
Perdita lorda:
-1 215.30 USD (74 041 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (261.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
456.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
45.24%
Massimo carico di deposito:
21.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.33
Long Trade:
45 (80.36%)
Short Trade:
11 (19.64%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
25.65 USD
Profitto medio:
110.49 USD
Perdita media:
-37.98 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-170.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.47 USD (6)
Crescita mensile:
-0.29%
Previsione annuale:
-3.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.60 USD
Massimale:
172.41 USD (8.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.89% (172.41 USD)
Per equità:
5.49% (105.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 16
XAGUSDb 7
S&P500 5
GBPUSDb 5
USDJPYb 5
S&P500.spot 4
BRENT 3
EURUSDb 3
NDQ100.spot 3
BRENT.spot 2
DJ30.spot 2
DowJones30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 1.2K
XAGUSDb 182
S&P500 263
GBPUSDb -129
USDJPYb -119
S&P500.spot 64
BRENT 17
EURUSDb 49
NDQ100.spot 160
BRENT.spot -151
DJ30.spot -45
DowJones30 -39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 59K
XAGUSDb 1.6K
S&P500 3.2K
GBPUSDb -1K
USDJPYb -3.3K
S&P500.spot -96
BRENT -2
EURUSDb 991
NDQ100.spot 30K
BRENT.spot -183
DJ30.spot -182
DowJones30 -784
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +454.57 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +261.61 USD
Massima perdita consecutiva: -170.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.22 × 1102
Trend-following strategy for trading American stock indices, gold, silver, oil and currency pairs. All trade orders are placed manually.

Instruments:
S&P500.spot
NDQ100.spot
DJ30.spot
XAUUSDb
XAGUSDb
BRENT.spot
EURUSDb
GBPUSDb
USDJPYb


Profit Target: Monthly average profit target is 7 to 10%;
Minimum Deposit: $1500;
Leverage: 1:500.

WORKING TIMEFRAME:
4H-1D (search for entry points is also possible from lower TFs, but not lower than 15m)

RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The strategy focuses on one of the most complex coefficients - R/R (Risk-Reward Ratio) and effective risk management.

Stop-loss and take profit are used.
2% - risk per trade from capital.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.

My broker:

https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0

_____________________________________________

RU

Трендовая стратегия торговли на американских фондовых индексах, золоте, серебре, нефти и валютных парах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.

Применяемые инструменты:
S&P500.spot
NDQ100.spot
DJ30.spot
XAUUSDb
XAGUSDb
BRENT.spot
EURUSDb
GBPUSDb
USDJPYb


Profit Target: целевая среднемесячная доходность 7-10%;
Минимальный депозит: 1500$;
Кредитное плечо: 1:500.

РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D (поиск точек входа возможен и с младших ТФ вплоть до 15m)

РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Акцент стратегии на одном из сложнейших коэффициентов - R/R (Risk-Reward Ratio) и эффективном риск-менеджменте.

Stop-loss и take profit используется.
2% - риск на сделку от торгового счета.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.

Мой брокер:


