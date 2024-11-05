- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
24 (42.85%)
Loss Trade:
32 (57.14%)
Best Trade:
454.57 USD
Worst Trade:
-109.20 USD
Profitto lordo:
2 651.79 USD (163 597 pips)
Perdita lorda:
-1 215.30 USD (74 041 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (261.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
456.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
45.24%
Massimo carico di deposito:
21.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.33
Long Trade:
45 (80.36%)
Short Trade:
11 (19.64%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
25.65 USD
Profitto medio:
110.49 USD
Perdita media:
-37.98 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-170.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.47 USD (6)
Crescita mensile:
-0.29%
Previsione annuale:
-3.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.60 USD
Massimale:
172.41 USD (8.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.89% (172.41 USD)
Per equità:
5.49% (105.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|16
|XAGUSDb
|7
|S&P500
|5
|GBPUSDb
|5
|USDJPYb
|5
|S&P500.spot
|4
|BRENT
|3
|EURUSDb
|3
|NDQ100.spot
|3
|BRENT.spot
|2
|DJ30.spot
|2
|DowJones30
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|XAGUSDb
|182
|S&P500
|263
|GBPUSDb
|-129
|USDJPYb
|-119
|S&P500.spot
|64
|BRENT
|17
|EURUSDb
|49
|NDQ100.spot
|160
|BRENT.spot
|-151
|DJ30.spot
|-45
|DowJones30
|-39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|59K
|XAGUSDb
|1.6K
|S&P500
|3.2K
|GBPUSDb
|-1K
|USDJPYb
|-3.3K
|S&P500.spot
|-96
|BRENT
|-2
|EURUSDb
|991
|NDQ100.spot
|30K
|BRENT.spot
|-183
|DJ30.spot
|-182
|DowJones30
|-784
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +454.57 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +261.61 USD
Massima perdita consecutiva: -170.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
NPBFX-Real
|0.00 × 1
AMarkets-Real
|0.22 × 1102
Trend-following strategy for trading American stock indices, gold, silver, oil and currency pairs. All trade orders are placed manually.
Instruments:
S&P500.spot
NDQ100.spot
DJ30.spot
XAUUSDb
XAGUSDb
BRENT.spot
EURUSDb
GBPUSDb
USDJPYb
Profit Target: Monthly average profit target is 7 to 10%;
Minimum Deposit: $1500;
Leverage: 1:500.
WORKING TIMEFRAME:
4H-1D (search for entry points is also possible from lower TFs, but not lower than 15m)
RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The strategy focuses on one of the most complex coefficients - R/R (Risk-Reward Ratio) and effective risk management.
Stop-loss and take profit are used.
2% - risk per trade from capital.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
My broker:
https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0
_____________________________________________
RU
_____________________________________________
Трендовая стратегия торговли на американских фондовых индексах, золоте, серебре, нефти и валютных парах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.
Применяемые инструменты:
S&P500.spot
NDQ100.spot
DJ30.spot
XAUUSDb
XAGUSDb
BRENT.spot
EURUSDb
GBPUSDb
USDJPYb
Profit Target: целевая среднемесячная доходность 7-10%;
Минимальный депозит: 1500$;
Кредитное плечо: 1:500.
РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D (поиск точек входа возможен и с младших ТФ вплоть до 15m)
РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Акцент стратегии на одном из сложнейших коэффициентов - R/R (Risk-Reward Ratio) и эффективном риск-менеджменте.
Stop-loss и take profit используется.
2% - риск на сделку от торгового счета.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:
Non ci sono recensioni
