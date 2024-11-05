- Growth
Trades:
88
Profit Trades:
32 (36.36%)
Loss Trades:
56 (63.64%)
Best trade:
454.57 USD
Worst trade:
-109.20 USD
Gross Profit:
2 812.45 USD (261 080 pips)
Gross Loss:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
Maximum consecutive wins:
5 (261.61 USD)
Maximal consecutive profit:
456.01 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
50.35%
Max deposit load:
21.91%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
1.87
Long Trades:
76 (86.36%)
Short Trades:
12 (13.64%)
Profit Factor:
1.57
Expected Payoff:
11.61 USD
Average Profit:
87.89 USD
Average Loss:
-31.97 USD
Maximum consecutive losses:
17 (-531.22 USD)
Maximal consecutive loss:
-531.22 USD (17)
Monthly growth:
-2.79%
Annual Forecast:
-33.80%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
31.60 USD
Maximal:
546.54 USD (18.05%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.51% (546.54 USD)
By Equity:
5.49% (105.70 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|17
|GBPUSDb
|15
|S&P500
|12
|XAGUSDb
|7
|BRENT
|5
|EURUSDb
|5
|USDJPYb
|5
|DowJones30
|4
|S&P500.spot
|4
|NDQ100.spot
|3
|Nasdaq100
|3
|BRENT.spot
|2
|DJ30.spot
|2
|V.US
|2
|NFLX.US
|1
|COCOA
|1
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|GBPUSDb
|-105
|S&P500
|98
|XAGUSDb
|182
|BRENT
|-41
|EURUSDb
|-6
|USDJPYb
|-119
|DowJones30
|-144
|S&P500.spot
|64
|NDQ100.spot
|160
|Nasdaq100
|35
|BRENT.spot
|-151
|DJ30.spot
|-45
|V.US
|-44
|NFLX.US
|-17
|COCOA
|-30
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|59K
|GBPUSDb
|6.9K
|S&P500
|1.1K
|XAGUSDb
|1.6K
|BRENT
|-131
|EURUSDb
|327
|USDJPYb
|-3.3K
|DowJones30
|-1.1K
|S&P500.spot
|-96
|NDQ100.spot
|30K
|Nasdaq100
|67K
|BRENT.spot
|-183
|DJ30.spot
|-182
|V.US
|-4.2K
|NFLX.US
|-540
|COCOA
|-302
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AMarkets-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.
Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.
Compound Annual Growth Rate (CAGR) 30,92%
Jensen's Alpha 64,34%
Beta 0,08
Calmar Ratio 1,37
Maximum Drawdown 22,51%
WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W
RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.
Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
Website: https://splitbarscapital.ru/
My broker:
https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0
RU
RU
Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.
Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.
Среднегодовой темп роста (CAGR) 30,92%
Альфа Дженсена 64,34%
Бета 0,08
Коэффициент Кальмара 1,37
Максимальная просадка 22,51%
РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W
РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.
Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:
