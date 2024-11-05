SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Blitz FX
Maksim Alekseev

Blitz FX

Maksim Alekseev
0 reviews
Reliability
63 weeks
0 / 0 USD
Copy for 300 USD per month
growth since 2024 63%
AMarkets-Real
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
88
Profit Trades:
32 (36.36%)
Loss Trades:
56 (63.64%)
Best trade:
454.57 USD
Worst trade:
-109.20 USD
Gross Profit:
2 812.45 USD (261 080 pips)
Gross Loss:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
Maximum consecutive wins:
5 (261.61 USD)
Maximal consecutive profit:
456.01 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
50.35%
Max deposit load:
21.91%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
1.87
Long Trades:
76 (86.36%)
Short Trades:
12 (13.64%)
Profit Factor:
1.57
Expected Payoff:
11.61 USD
Average Profit:
87.89 USD
Average Loss:
-31.97 USD
Maximum consecutive losses:
17 (-531.22 USD)
Maximal consecutive loss:
-531.22 USD (17)
Monthly growth:
-2.79%
Annual Forecast:
-33.80%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
31.60 USD
Maximal:
546.54 USD (18.05%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.51% (546.54 USD)
By Equity:
5.49% (105.70 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSDb 17
GBPUSDb 15
S&P500 12
XAGUSDb 7
BRENT 5
EURUSDb 5
USDJPYb 5
DowJones30 4
S&P500.spot 4
NDQ100.spot 3
Nasdaq100 3
BRENT.spot 2
DJ30.spot 2
V.US 2
NFLX.US 1
COCOA 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 1.2K
GBPUSDb -105
S&P500 98
XAGUSDb 182
BRENT -41
EURUSDb -6
USDJPYb -119
DowJones30 -144
S&P500.spot 64
NDQ100.spot 160
Nasdaq100 35
BRENT.spot -151
DJ30.spot -45
V.US -44
NFLX.US -17
COCOA -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 59K
GBPUSDb 6.9K
S&P500 1.1K
XAGUSDb 1.6K
BRENT -131
EURUSDb 327
USDJPYb -3.3K
DowJones30 -1.1K
S&P500.spot -96
NDQ100.spot 30K
Nasdaq100 67K
BRENT.spot -183
DJ30.spot -182
V.US -4.2K
NFLX.US -540
COCOA -302
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +454.57 USD
Worst trade: -109 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 17
Maximal consecutive profit: +261.61 USD
Maximal consecutive loss: -531.22 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AMarkets-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.22 × 1102
To see trades in realtime, please log in or register
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.

Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.

Compound Annual Growth Rate (CAGR)  30,92%
Jensen's Alpha  64,34%
Beta  0,08
Calmar Ratio  1,37
Maximum Drawdown  22,51%

WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W

RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.

Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
My broker:

https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0

_____________________________________________

RU

Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.

Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.

Среднегодовой темп роста (CAGR)  30,92%
Альфа Дженсена  64,34%
Бета  0,08
Коэффициент Кальмара  1,37
Максимальная просадка  22,51%

РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W

РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.

Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:


No reviews
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 18:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Blitz FX
300 USD per month
63%
0
0
USD
1.9K
USD
63
0%
88
36%
50%
1.57
11.61
USD
23%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.