- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
32 (36.36%)
Verlusttrades:
56 (63.64%)
Bester Trade:
454.57 USD
Schlechtester Trade:
-109.20 USD
Bruttoprofit:
2 812.45 USD (261 080 pips)
Bruttoverlust:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (261.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
456.01 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
50.35%
Max deposit load:
21.91%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.87
Long-Positionen:
76 (86.36%)
Short-Positionen:
12 (13.64%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
11.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
87.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-531.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-531.22 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-2.79%
Jahresprognose:
-33.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.60 USD
Maximaler:
546.54 USD (18.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.51% (546.54 USD)
Kapital:
5.49% (105.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|17
|GBPUSDb
|15
|S&P500
|12
|XAGUSDb
|7
|BRENT
|5
|EURUSDb
|5
|USDJPYb
|5
|DowJones30
|4
|S&P500.spot
|4
|NDQ100.spot
|3
|Nasdaq100
|3
|BRENT.spot
|2
|DJ30.spot
|2
|V.US
|2
|NFLX.US
|1
|COCOA
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|GBPUSDb
|-105
|S&P500
|98
|XAGUSDb
|182
|BRENT
|-41
|EURUSDb
|-6
|USDJPYb
|-119
|DowJones30
|-144
|S&P500.spot
|64
|NDQ100.spot
|160
|Nasdaq100
|35
|BRENT.spot
|-151
|DJ30.spot
|-45
|V.US
|-44
|NFLX.US
|-17
|COCOA
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|59K
|GBPUSDb
|6.9K
|S&P500
|1.1K
|XAGUSDb
|1.6K
|BRENT
|-131
|EURUSDb
|327
|USDJPYb
|-3.3K
|DowJones30
|-1.1K
|S&P500.spot
|-96
|NDQ100.spot
|30K
|Nasdaq100
|67K
|BRENT.spot
|-183
|DJ30.spot
|-182
|V.US
|-4.2K
|NFLX.US
|-540
|COCOA
|-302
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +454.57 USD
Schlechtester Trade: -109 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +261.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -531.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.22 × 1102
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.
Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.
Compound Annual Growth Rate (CAGR) 30,92%
Jensen's Alpha 64,34%
Beta 0,08
Calmar Ratio 1,37
Maximum Drawdown 22,51%
WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W
RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.
Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
Website: https://splitbarscapital.ru/
My broker:
https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0
_____________________________________________
RU
_____________________________________________
RU
Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.
Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.
Среднегодовой темп роста (CAGR) 30,92%
Альфа Дженсена 64,34%
Бета 0,08
Коэффициент Кальмара 1,37
Максимальная просадка 22,51%
РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W
РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.
Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
63%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
63
0%
88
36%
50%
1.57
11.61
USD
USD
23%
1:500