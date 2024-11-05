SignaleKategorien
Maksim Alekseev

Blitz FX

Maksim Alekseev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
63 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 63%
AMarkets-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
32 (36.36%)
Verlusttrades:
56 (63.64%)
Bester Trade:
454.57 USD
Schlechtester Trade:
-109.20 USD
Bruttoprofit:
2 812.45 USD (261 080 pips)
Bruttoverlust:
-1 790.59 USD (105 126 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (261.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
456.01 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
50.35%
Max deposit load:
21.91%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.87
Long-Positionen:
76 (86.36%)
Short-Positionen:
12 (13.64%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
11.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
87.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-531.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-531.22 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-2.79%
Jahresprognose:
-33.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.60 USD
Maximaler:
546.54 USD (18.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.51% (546.54 USD)
Kapital:
5.49% (105.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 17
GBPUSDb 15
S&P500 12
XAGUSDb 7
BRENT 5
EURUSDb 5
USDJPYb 5
DowJones30 4
S&P500.spot 4
NDQ100.spot 3
Nasdaq100 3
BRENT.spot 2
DJ30.spot 2
V.US 2
NFLX.US 1
COCOA 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 1.2K
GBPUSDb -105
S&P500 98
XAGUSDb 182
BRENT -41
EURUSDb -6
USDJPYb -119
DowJones30 -144
S&P500.spot 64
NDQ100.spot 160
Nasdaq100 35
BRENT.spot -151
DJ30.spot -45
V.US -44
NFLX.US -17
COCOA -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 59K
GBPUSDb 6.9K
S&P500 1.1K
XAGUSDb 1.6K
BRENT -131
EURUSDb 327
USDJPYb -3.3K
DowJones30 -1.1K
S&P500.spot -96
NDQ100.spot 30K
Nasdaq100 67K
BRENT.spot -183
DJ30.spot -182
V.US -4.2K
NFLX.US -540
COCOA -302
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +454.57 USD
Schlechtester Trade: -109 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +261.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -531.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.22 × 1102
A trend-following trading strategy for global stock indices, US stocks, major currency pairs, as well as precious metals and commodities. All trade orders are placed manually.

Profit Target: Monthly average profit target is 3 to 5%;
Minimum Deposit: $1200;
Leverage: 1:500.

Compound Annual Growth Rate (CAGR)  30,92%
Jensen's Alpha  64,34%
Beta  0,08
Calmar Ratio  1,37
Maximum Drawdown  22,51%

WORKING TIMEFRAME:
4H-1D-1W

RISK, MONEY MANAGEMENT:
I do not employ risky strategies such as martingale or grid systems.
The position is built up in stages as it develops positively. This significantly reduces risks in the early stages of position formation and increases the capital intensity of the strategy.

Stop-loss are used.
10% - maximum drawdown per month from capital. When this value is reached, all trading on the account is suspended until the beginning of the next calendar month.
My broker:

https://profit-market.info/promo/?g=LRM0I0

_____________________________________________

RU

Трендовая стратегия торговли на мировых фондовых индексах, акциях США, основных валютных парах, а также на драгоценных металлах и сырьевых товарах. Все торговые поручения выставляются в ручном режиме.

Profit Target — целевая доходность: 3-5% в месяц;
Минимальный депозит: 1200$;
Кредитное плечо: 1:500.

Среднегодовой темп роста (CAGR)  30,92%
Альфа Дженсена  64,34%
Бета  0,08
Коэффициент Кальмара  1,37
Максимальная просадка  22,51%

РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ:
4H-1D-1W

РИСК-, МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ:
Я не использую рискованные стратегии, такие как мартингейл или сеточные системы.
Позиция набирается частями по мере своего положительного развития. Это позволяет значительно сократить риски на ранних этапах формирования позиции и увеличить капиталоемкость стратегии.

Stop-loss используется.
10% - максимальная просадка в месяц от торгового счета. При достижении данного значения вся торговля на счете приостанавливается до начала следующего календарного месяца.
Мой брокер:


