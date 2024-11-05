SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PS1A
Yeuk Kai Lo

PS1A

Yeuk Kai Lo
0 Bewertungen
63 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -6%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
872
Gewinntrades:
629 (72.13%)
Verlusttrades:
243 (27.87%)
Bester Trade:
292.00 USD
Schlechtester Trade:
-271.87 USD
Bruttoprofit:
3 954.47 USD (113 074 pips)
Bruttoverlust:
-4 290.82 USD (105 438 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (24.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
376.07 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
79.60%
Max deposit load:
5.36%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.21
Long-Positionen:
394 (45.18%)
Short-Positionen:
478 (54.82%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 598.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 598.73 USD (10)
Wachstum pro Monat :
2.74%
Jahresprognose:
33.26%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
994.15 USD
Maximaler:
1 598.73 USD (25.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.83% (1 598.73 USD)
Kapital:
24.05% (1 417.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 247
AUDNZD 226
GBPUSD 224
NZDCAD 174
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD -987
AUDNZD -242
GBPUSD 513
NZDCAD 378
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -5.6K
AUDNZD -12K
GBPUSD 6.8K
NZDCAD 18K
EURUSD 16
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +292.00 USD
Schlechtester Trade: -272 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 598.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
Osprey-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 47
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 134
Pepperstone-Edge12
0.50 × 684
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 881
ICMarketsSC-Live20
0.57 × 23
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 9
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 274
ICMarketsSC-Live24
0.67 × 261
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 2
Coinexx-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
TickmillUK-Live03
1.67 × 3
VantageInternational-Live 10
1.67 × 3
GlobalPrime-Live
1.80 × 5
ICMarketsSC-Live05
1.82 × 28
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 4
noch 19 ...
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.