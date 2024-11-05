- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
872
Прибыльных трейдов:
629 (72.13%)
Убыточных трейдов:
243 (27.87%)
Лучший трейд:
292.00 USD
Худший трейд:
-271.87 USD
Общая прибыль:
3 954.47 USD (113 074 pips)
Общий убыток:
-4 290.82 USD (105 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (24.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.07 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
79.60%
Макс. загрузка депозита:
5.36%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
394 (45.18%)
Коротких трейдов:
478 (54.82%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.39 USD
Средняя прибыль:
6.29 USD
Средний убыток:
-17.66 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 598.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 598.73 USD (10)
Прирост в месяц:
2.74%
Годовой прогноз:
33.26%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
994.15 USD
Максимальная:
1 598.73 USD (25.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.83% (1 598.73 USD)
По эквити:
24.05% (1 417.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|247
|AUDNZD
|226
|GBPUSD
|224
|NZDCAD
|174
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-987
|AUDNZD
|-242
|GBPUSD
|513
|NZDCAD
|378
|EURUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-5.6K
|AUDNZD
|-12K
|GBPUSD
|6.8K
|NZDCAD
|18K
|EURUSD
|16
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +292.00 USD
Худший трейд: -272 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +24.63 USD
Макс. убыток в серии: -1 598.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 47
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 134
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 684
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 881
|
ICMarketsSC-Live20
|0.57 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 9
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 274
|
ICMarketsSC-Live24
|0.67 × 261
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
TickmillUK-Live03
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|1.67 × 3
|
GlobalPrime-Live
|1.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|1.82 × 28
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 4
еще 19...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
63
99%
872
72%
80%
0.92
-0.39
USD
USD
26%
1:500