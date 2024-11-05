СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PS1A
Yeuk Kai Lo

PS1A

Yeuk Kai Lo
0 отзывов
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -6%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
872
Прибыльных трейдов:
629 (72.13%)
Убыточных трейдов:
243 (27.87%)
Лучший трейд:
292.00 USD
Худший трейд:
-271.87 USD
Общая прибыль:
3 954.47 USD (113 074 pips)
Общий убыток:
-4 290.82 USD (105 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (24.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.07 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
79.60%
Макс. загрузка депозита:
5.36%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
394 (45.18%)
Коротких трейдов:
478 (54.82%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.39 USD
Средняя прибыль:
6.29 USD
Средний убыток:
-17.66 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 598.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 598.73 USD (10)
Прирост в месяц:
2.74%
Годовой прогноз:
33.26%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
994.15 USD
Максимальная:
1 598.73 USD (25.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.83% (1 598.73 USD)
По эквити:
24.05% (1 417.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 247
AUDNZD 226
GBPUSD 224
NZDCAD 174
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -987
AUDNZD -242
GBPUSD 513
NZDCAD 378
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -5.6K
AUDNZD -12K
GBPUSD 6.8K
NZDCAD 18K
EURUSD 16
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +292.00 USD
Худший трейд: -272 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +24.63 USD
Макс. убыток в серии: -1 598.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
Osprey-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 47
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 134
Pepperstone-Edge12
0.50 × 684
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 881
ICMarketsSC-Live20
0.57 × 23
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 9
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 274
ICMarketsSC-Live24
0.67 × 261
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 2
Coinexx-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
TickmillUK-Live03
1.67 × 3
VantageInternational-Live 10
1.67 × 3
GlobalPrime-Live
1.80 × 5
ICMarketsSC-Live05
1.82 × 28
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 4
еще 19...
Нет отзывов
2025.09.30 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 21:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.14 00:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 23:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.10 23:54
Share of trading days is too low
2024.11.10 23:54
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.08 02:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
