Yeuk Kai Lo

PS1A

Yeuk Kai Lo
0 comentários
63 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -6%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
872
Negociações com lucro:
629 (72.13%)
Negociações com perda:
243 (27.87%)
Melhor negociação:
292.00 USD
Pior negociação:
-271.87 USD
Lucro bruto:
3 954.47 USD (113 074 pips)
Perda bruta:
-4 290.82 USD (105 438 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (24.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
376.07 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
79.60%
Depósito máximo carregado:
5.36%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
394 (45.18%)
Negociações curtas:
478 (54.82%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.39 USD
Lucro médio:
6.29 USD
Perda média:
-17.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 598.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 598.73 USD (10)
Crescimento mensal:
2.74%
Previsão anual:
33.26%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
994.15 USD
Máximo:
1 598.73 USD (25.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.83% (1 598.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.05% (1 417.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 247
AUDNZD 226
GBPUSD 224
NZDCAD 174
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD -987
AUDNZD -242
GBPUSD 513
NZDCAD 378
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -5.6K
AUDNZD -12K
GBPUSD 6.8K
NZDCAD 18K
EURUSD 16
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +292.00 USD
Pior negociação: -272 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +24.63 USD
Máxima perda consecutiva: -1 598.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
Osprey-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 47
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 134
Pepperstone-Edge12
0.50 × 684
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 881
ICMarketsSC-Live20
0.57 × 23
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 9
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 274
ICMarketsSC-Live24
0.67 × 261
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 2
Coinexx-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
TickmillUK-Live03
1.67 × 3
VantageInternational-Live 10
1.67 × 3
GlobalPrime-Live
1.80 × 5
ICMarketsSC-Live05
1.82 × 28
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 4
19 mais ...
Sem comentários
2025.09.30 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 21:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.14 00:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 23:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.10 23:54
Share of trading days is too low
2024.11.10 23:54
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.08 02:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
