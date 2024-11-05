- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
872
Negociações com lucro:
629 (72.13%)
Negociações com perda:
243 (27.87%)
Melhor negociação:
292.00 USD
Pior negociação:
-271.87 USD
Lucro bruto:
3 954.47 USD (113 074 pips)
Perda bruta:
-4 290.82 USD (105 438 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (24.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
376.07 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
79.60%
Depósito máximo carregado:
5.36%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
394 (45.18%)
Negociações curtas:
478 (54.82%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.39 USD
Lucro médio:
6.29 USD
Perda média:
-17.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 598.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 598.73 USD (10)
Crescimento mensal:
2.74%
Previsão anual:
33.26%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
994.15 USD
Máximo:
1 598.73 USD (25.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.83% (1 598.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.05% (1 417.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|247
|AUDNZD
|226
|GBPUSD
|224
|NZDCAD
|174
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|-987
|AUDNZD
|-242
|GBPUSD
|513
|NZDCAD
|378
|EURUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-5.6K
|AUDNZD
|-12K
|GBPUSD
|6.8K
|NZDCAD
|18K
|EURUSD
|16
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +292.00 USD
Pior negociação: -272 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +24.63 USD
Máxima perda consecutiva: -1 598.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 47
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 134
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 684
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 881
|
ICMarketsSC-Live20
|0.57 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 9
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 274
|
ICMarketsSC-Live24
|0.67 × 261
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
TickmillUK-Live03
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|1.67 × 3
|
GlobalPrime-Live
|1.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|1.82 × 28
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 4
Sem comentários
