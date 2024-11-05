SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PS1A
Yeuk Kai Lo

PS1A

Yeuk Kai Lo
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 2%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
688
Bénéfice trades:
500 (72.67%)
Perte trades:
188 (27.33%)
Meilleure transaction:
206.04 USD
Pire transaction:
-271.87 USD
Bénéfice brut:
3 056.74 USD (89 261 pips)
Perte brute:
-2 954.29 USD (74 760 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (24.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
376.07 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
72.59%
Charge de dépôt maximale:
5.36%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
310 (45.06%)
Courts trades:
378 (54.94%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
6.11 USD
Perte moyenne:
-15.71 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 598.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 598.73 USD (10)
Croissance mensuelle:
3.85%
Prévision annuelle:
46.71%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
994.15 USD
Maximal:
1 598.73 USD (25.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.83% (1 598.73 USD)
Par fonds propres:
24.05% (1 417.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 214
GBPUSD 185
AUDCAD 180
NZDCAD 108
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 624
GBPUSD 424
AUDCAD -1.2K
NZDCAD 218
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 9.7K
GBPUSD 4.3K
AUDCAD -11K
NZDCAD 12K
EURUSD 16
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +206.04 USD
Pire transaction: -272 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +24.63 USD
Perte consécutive maximale: -1 598.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Osprey-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 47
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 134
Pepperstone-Edge12
0.50 × 684
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 881
ICMarketsSC-Live20
0.57 × 23
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 274
ICMarketsSC-Live24
0.67 × 261
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 2
Coinexx-Demo
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.67 × 3
TickmillUK-Live03
1.67 × 3
GlobalPrime-Live
1.80 × 5
ICMarketsSC-Live05
1.82 × 28
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 4
ICMarkets-Live22
2.60 × 45
Aucun avis
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 21:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.14 00:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 23:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.10 23:54
Share of trading days is too low
2024.11.10 23:54
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.08 02:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 02:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PS1A
30 USD par mois
2%
0
0
USD
5.7K
USD
46
99%
688
72%
73%
1.03
0.15
USD
26%
1:500
