Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 30 Fyntura-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 3 Osprey-Live 0.00 × 3 VantageInternational-Live 7 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live19 0.14 × 87 ICMarketsSC-Live10 0.15 × 47 ICMarketsSC-Live32 0.43 × 134 Pepperstone-Edge12 0.50 × 684 ICMarketsSC-Live07 0.56 × 881 ICMarketsSC-Live20 0.57 × 23 Pepperstone-Edge07 0.58 × 33 ATCBrokers-Live 1 0.67 × 274 ICMarketsSC-Live24 0.67 × 261 ICMarketsSC-Live09 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live26 1.00 × 2 Coinexx-Demo 1.00 × 1 VantageInternational-Live 10 1.67 × 3 TickmillUK-Live03 1.67 × 3 GlobalPrime-Live 1.80 × 5 ICMarketsSC-Live05 1.82 × 28 Exness-Real8 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 2.25 × 4 ICMarkets-Live22 2.60 × 45