SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PS1A
Yeuk Kai Lo

PS1A

Yeuk Kai Lo
0 comentarios
63 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -6%
Pepperstone-Edge12
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
872
Transacciones Rentables:
629 (72.13%)
Transacciones Irrentables:
243 (27.87%)
Mejor transacción:
292.00 USD
Peor transacción:
-271.87 USD
Beneficio Bruto:
3 954.47 USD (113 074 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 290.82 USD (105 438 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (24.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
376.07 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
79.60%
Carga máxima del depósito:
5.36%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
394 (45.18%)
Transacciones Cortas:
478 (54.82%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.39 USD
Beneficio medio:
6.29 USD
Pérdidas medias:
-17.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 598.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 598.73 USD (10)
Crecimiento al mes:
2.74%
Pronóstico anual:
33.26%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
994.15 USD
Máxima:
1 598.73 USD (25.85%)
Reducción relativa:
De balance:
25.83% (1 598.73 USD)
De fondos:
24.05% (1 417.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 247
AUDNZD 226
GBPUSD 224
NZDCAD 174
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD -987
AUDNZD -242
GBPUSD 513
NZDCAD 378
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -5.6K
AUDNZD -12K
GBPUSD 6.8K
NZDCAD 18K
EURUSD 16
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +292.00 USD
Peor transacción: -272 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +24.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 598.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
Osprey-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 47
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 134
Pepperstone-Edge12
0.50 × 684
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 881
ICMarketsSC-Live20
0.57 × 23
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 9
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 274
ICMarketsSC-Live24
0.67 × 261
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 2
Coinexx-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
TickmillUK-Live03
1.67 × 3
VantageInternational-Live 10
1.67 × 3
GlobalPrime-Live
1.80 × 5
ICMarketsSC-Live05
1.82 × 28
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 4
otros 19...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.09.30 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 21:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.14 00:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 23:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.10 23:54
Share of trading days is too low
2024.11.10 23:54
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.08 02:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PS1A
30 USD al mes
-6%
0
0
USD
5.3K
USD
63
99%
872
72%
80%
0.92
-0.39
USD
26%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.