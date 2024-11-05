- Incremento
Total de Trades:
872
Transacciones Rentables:
629 (72.13%)
Transacciones Irrentables:
243 (27.87%)
Mejor transacción:
292.00 USD
Peor transacción:
-271.87 USD
Beneficio Bruto:
3 954.47 USD (113 074 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 290.82 USD (105 438 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (24.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
376.07 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
79.60%
Carga máxima del depósito:
5.36%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
394 (45.18%)
Transacciones Cortas:
478 (54.82%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.39 USD
Beneficio medio:
6.29 USD
Pérdidas medias:
-17.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 598.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 598.73 USD (10)
Crecimiento al mes:
2.74%
Pronóstico anual:
33.26%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
994.15 USD
Máxima:
1 598.73 USD (25.85%)
Reducción relativa:
De balance:
25.83% (1 598.73 USD)
De fondos:
24.05% (1 417.83 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|247
|AUDNZD
|226
|GBPUSD
|224
|NZDCAD
|174
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|-987
|AUDNZD
|-242
|GBPUSD
|513
|NZDCAD
|378
|EURUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-5.6K
|AUDNZD
|-12K
|GBPUSD
|6.8K
|NZDCAD
|18K
|EURUSD
|16
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +292.00 USD
Peor transacción: -272 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +24.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 598.73 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 47
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 134
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 684
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 881
|
ICMarketsSC-Live20
|0.57 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 9
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 274
|
ICMarketsSC-Live24
|0.67 × 261
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
TickmillUK-Live03
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|1.67 × 3
|
GlobalPrime-Live
|1.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|1.82 × 28
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 4
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-6%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
63
99%
872
72%
80%
0.92
-0.39
USD
USD
26%
1:500