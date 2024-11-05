- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
872
盈利交易:
629 (72.13%)
亏损交易:
243 (27.87%)
最好交易:
292.00 USD
最差交易:
-271.87 USD
毛利:
3 954.47 USD (113 074 pips)
毛利亏损:
-4 290.82 USD (105 438 pips)
最大连续赢利:
17 (24.63 USD)
最大连续盈利:
376.07 USD (3)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
79.60%
最大入金加载:
5.36%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.21
长期交易:
394 (45.18%)
短期交易:
478 (54.82%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.39 USD
平均利润:
6.29 USD
平均损失:
-17.66 USD
最大连续失误:
10 (-1 598.73 USD)
最大连续亏损:
-1 598.73 USD (10)
每月增长:
2.74%
年度预测:
33.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
994.15 USD
最大值:
1 598.73 USD (25.85%)
相对跌幅:
结余:
25.83% (1 598.73 USD)
净值:
24.05% (1 417.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|247
|AUDNZD
|226
|GBPUSD
|224
|NZDCAD
|174
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-987
|AUDNZD
|-242
|GBPUSD
|513
|NZDCAD
|378
|EURUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-5.6K
|AUDNZD
|-12K
|GBPUSD
|6.8K
|NZDCAD
|18K
|EURUSD
|16
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +292.00 USD
最差交易: -272 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +24.63 USD
最大连续亏损: -1 598.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 47
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 134
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 684
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 881
|
ICMarketsSC-Live20
|0.57 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 9
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 274
|
ICMarketsSC-Live24
|0.67 × 261
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
TickmillUK-Live03
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|1.67 × 3
|
GlobalPrime-Live
|1.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|1.82 × 28
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 4
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-6%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
63
99%
872
72%
80%
0.92
-0.39
USD
USD
26%
1:500