Yeuk Kai Lo

PS1A

Yeuk Kai Lo
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 2%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
689
Profit Trade:
501 (72.71%)
Loss Trade:
188 (27.29%)
Best Trade:
206.04 USD
Worst Trade:
-271.87 USD
Profitto lordo:
3 057.53 USD (89 411 pips)
Perdita lorda:
-2 954.29 USD (74 760 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (24.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.07 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
72.59%
Massimo carico di deposito:
5.36%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
311 (45.14%)
Short Trade:
378 (54.86%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
6.10 USD
Perdita media:
-15.71 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 598.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 598.73 USD (10)
Crescita mensile:
3.72%
Previsione annuale:
46.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
994.15 USD
Massimale:
1 598.73 USD (25.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.83% (1 598.73 USD)
Per equità:
24.05% (1 417.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 215
GBPUSD 185
AUDCAD 180
NZDCAD 108
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 624
GBPUSD 424
AUDCAD -1.2K
NZDCAD 218
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 9.8K
GBPUSD 4.3K
AUDCAD -11K
NZDCAD 12K
EURUSD 16
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +206.04 USD
Worst Trade: -272 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +24.63 USD
Massima perdita consecutiva: -1 598.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Osprey-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 47
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 134
Pepperstone-Edge12
0.50 × 684
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 881
ICMarketsSC-Live20
0.57 × 23
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 274
ICMarketsSC-Live24
0.67 × 261
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 2
Coinexx-Demo
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.67 × 3
TickmillUK-Live03
1.67 × 3
GlobalPrime-Live
1.80 × 5
ICMarketsSC-Live05
1.82 × 28
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 4
ICMarkets-Live22
2.60 × 45
18 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 21:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.14 00:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 23:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.10 23:54
Share of trading days is too low
2024.11.10 23:54
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.08 02:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 02:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
