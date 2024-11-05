- Crescita
Trade:
689
Profit Trade:
501 (72.71%)
Loss Trade:
188 (27.29%)
Best Trade:
206.04 USD
Worst Trade:
-271.87 USD
Profitto lordo:
3 057.53 USD (89 411 pips)
Perdita lorda:
-2 954.29 USD (74 760 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (24.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.07 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
72.59%
Massimo carico di deposito:
5.36%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
311 (45.14%)
Short Trade:
378 (54.86%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
6.10 USD
Perdita media:
-15.71 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 598.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 598.73 USD (10)
Crescita mensile:
3.72%
Previsione annuale:
46.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
994.15 USD
Massimale:
1 598.73 USD (25.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.83% (1 598.73 USD)
Per equità:
24.05% (1 417.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|215
|GBPUSD
|185
|AUDCAD
|180
|NZDCAD
|108
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|624
|GBPUSD
|424
|AUDCAD
|-1.2K
|NZDCAD
|218
|EURUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|9.8K
|GBPUSD
|4.3K
|AUDCAD
|-11K
|NZDCAD
|12K
|EURUSD
|16
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +206.04 USD
Worst Trade: -272 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +24.63 USD
Massima perdita consecutiva: -1 598.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 47
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 134
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 684
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 881
|
ICMarketsSC-Live20
|0.57 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 274
|
ICMarketsSC-Live24
|0.67 × 261
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|1.67 × 3
|
GlobalPrime-Live
|1.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|1.82 × 28
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 4
|
ICMarkets-Live22
|2.60 × 45
Non ci sono recensioni
