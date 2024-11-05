- 자본
- 축소
트레이드:
872
이익 거래:
629 (72.13%)
손실 거래:
243 (27.87%)
최고의 거래:
292.00 USD
최악의 거래:
-271.87 USD
총 수익:
3 954.47 USD (113 074 pips)
총 손실:
-4 290.82 USD (105 438 pips)
연속 최대 이익:
17 (24.63 USD)
연속 최대 이익:
376.07 USD (3)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
79.60%
최대 입금량:
5.36%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
394 (45.18%)
숏(주식차입매도):
478 (54.82%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.39 USD
평균 이익:
6.29 USD
평균 손실:
-17.66 USD
연속 최대 손실:
10 (-1 598.73 USD)
연속 최대 손실:
-1 598.73 USD (10)
월별 성장률:
2.74%
연간 예측:
33.26%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
994.15 USD
최대한의:
1 598.73 USD (25.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.83% (1 598.73 USD)
자본금별:
24.05% (1 417.83 USD)
배포
|AUDCAD
|247
|AUDNZD
|226
|GBPUSD
|224
|NZDCAD
|174
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|AUDCAD
|-987
|AUDNZD
|-242
|GBPUSD
|513
|NZDCAD
|378
|EURUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|AUDCAD
|-5.6K
|AUDNZD
|-12K
|GBPUSD
|6.8K
|NZDCAD
|18K
|EURUSD
|16
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +292.00 USD
최악의 거래: -272 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +24.63 USD
연속 최대 손실: -1 598.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 47
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 134
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 684
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 881
|
ICMarketsSC-Live20
|0.57 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 9
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 274
|
ICMarketsSC-Live24
|0.67 × 261
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
TickmillUK-Live03
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|1.67 × 3
|
GlobalPrime-Live
|1.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|1.82 × 28
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 4
