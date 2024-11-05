- 成長
トレード:
872
利益トレード:
629 (72.13%)
損失トレード:
243 (27.87%)
ベストトレード:
292.00 USD
最悪のトレード:
-271.87 USD
総利益:
3 954.47 USD (113 074 pips)
総損失:
-4 290.82 USD (105 438 pips)
最大連続の勝ち:
17 (24.63 USD)
最大連続利益:
376.07 USD (3)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
79.60%
最大入金額:
5.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
394 (45.18%)
短いトレード:
478 (54.82%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.39 USD
平均利益:
6.29 USD
平均損失:
-17.66 USD
最大連続の負け:
10 (-1 598.73 USD)
最大連続損失:
-1 598.73 USD (10)
月間成長:
2.74%
年間予想:
33.26%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
994.15 USD
最大の:
1 598.73 USD (25.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.83% (1 598.73 USD)
エクイティによる:
24.05% (1 417.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|247
|AUDNZD
|226
|GBPUSD
|224
|NZDCAD
|174
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|-987
|AUDNZD
|-242
|GBPUSD
|513
|NZDCAD
|378
|EURUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-5.6K
|AUDNZD
|-12K
|GBPUSD
|6.8K
|NZDCAD
|18K
|EURUSD
|16
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +292.00 USD
最悪のトレード: -272 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +24.63 USD
最大連続損失: -1 598.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 47
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 134
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 684
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 881
|
ICMarketsSC-Live20
|0.57 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 9
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 274
|
ICMarketsSC-Live24
|0.67 × 261
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
TickmillUK-Live03
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|1.67 × 3
|
GlobalPrime-Live
|1.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|1.82 × 28
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 4
