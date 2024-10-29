SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SuperYuuki
Minh Tu Nguyen

SuperYuuki

Minh Tu Nguyen
0 inceleme
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -9%
Exness-MT5Real15
1:20
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 999
Kârla kapanan işlemler:
587 (29.36%)
Zararla kapanan işlemler:
1 412 (70.64%)
En iyi işlem:
560.10 USD
En kötü işlem:
-136.63 USD
Brüt kâr:
24 105.14 USD (53 863 123 pips)
Brüt zarar:
-24 659.67 USD (55 184 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (640.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 430.05 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
75.17%
Maks. mevduat yükü:
20.58%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
1 363 (68.18%)
Satış işlemleri:
636 (31.82%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.28 USD
Ortalama kâr:
41.06 USD
Ortalama zarar:
-17.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-728.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-728.34 USD (29)
Aylık büyüme:
-8.50%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
918.07 USD
Maksimum:
3 108.07 USD (140.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.77% (3 108.07 USD)
Varlığa göre:
2.93% (211.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1594
XAUUSD 225
US500 111
ETHUSD 54
TSLA 6
KO 4
NVDA 4
WMT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 144
XAUUSD -222
US500 -567
ETHUSD 85
TSLA 46
KO -87
NVDA 28
WMT 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -1.3M
XAUUSD -77K
US500 -23K
ETHUSD 34K
TSLA 801
KO -177
NVDA 93
WMT 185
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +560.10 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +640.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -728.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 38
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 132
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)

BTC only

İnceleme yok
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 19:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.25 00:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 03:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
