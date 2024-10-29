- Büyüme
İşlemler:
1 999
Kârla kapanan işlemler:
587 (29.36%)
Zararla kapanan işlemler:
1 412 (70.64%)
En iyi işlem:
560.10 USD
En kötü işlem:
-136.63 USD
Brüt kâr:
24 105.14 USD (53 863 123 pips)
Brüt zarar:
-24 659.67 USD (55 184 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (640.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 430.05 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
75.17%
Maks. mevduat yükü:
20.58%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
1 363 (68.18%)
Satış işlemleri:
636 (31.82%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.28 USD
Ortalama kâr:
41.06 USD
Ortalama zarar:
-17.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-728.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-728.34 USD (29)
Aylık büyüme:
-8.50%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
918.07 USD
Maksimum:
3 108.07 USD (140.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.77% (3 108.07 USD)
Varlığa göre:
2.93% (211.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1594
|XAUUSD
|225
|US500
|111
|ETHUSD
|54
|TSLA
|6
|KO
|4
|NVDA
|4
|WMT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|144
|XAUUSD
|-222
|US500
|-567
|ETHUSD
|85
|TSLA
|46
|KO
|-87
|NVDA
|28
|WMT
|18
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-1.3M
|XAUUSD
|-77K
|US500
|-23K
|ETHUSD
|34K
|TSLA
|801
|KO
|-177
|NVDA
|93
|WMT
|185
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +560.10 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +640.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -728.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 38
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.05 × 132
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|6.12 × 365
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|23.72 × 303
|
Exness-MT5Real
|26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)
BTC only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
-9%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
68
0%
1 999
29%
75%
0.97
-0.28
USD
USD
34%
1:20