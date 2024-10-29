СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SuperYuuki
Minh Tu Nguyen

SuperYuuki

Minh Tu Nguyen
0 отзывов
81 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2024 -16%
Exness-MT5Real15
1:20
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 602
Прибыльных трейдов:
788 (30.28%)
Убыточных трейдов:
1 814 (69.72%)
Лучший трейд:
560.10 USD
Худший трейд:
-136.63 USD
Общая прибыль:
29 410.39 USD (66 084 128 pips)
Общий убыток:
-30 309.14 USD (65 640 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (640.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 430.05 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
78.20%
Макс. загрузка депозита:
20.58%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
1 596 (61.34%)
Коротких трейдов:
1 006 (38.66%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.35 USD
Средняя прибыль:
37.32 USD
Средний убыток:
-16.71 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-728.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-728.34 USD (29)
Прирост в месяц:
-18.38%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 075.93 USD
Максимальная:
3 265.93 USD (147.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.45% (3 262.42 USD)
По эквити:
2.93% (211.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1899
XAUUSD 378
US500 255
ETHUSD 55
TSLA 6
KO 4
NVDA 4
WMT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 709
XAUUSD -888
US500 -794
ETHUSD 70
TSLA 46
KO -87
NVDA 28
WMT 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD -611K
US500 -43K
ETHUSD 26K
TSLA 801
KO -177
NVDA 93
WMT 185
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +560.10 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +640.71 USD
Макс. убыток в серии: -728.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8
0.00 × 38
Eightcap-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 132
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
26.67 × 119
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

One of the last disciples of LSteven (MSG7)

BTC only

Нет отзывов
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 23:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 534 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 521 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 19:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.25 00:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SuperYuuki
40 USD в месяц
-16%
0
0
USD
5.4K
USD
81
0%
2 602
30%
78%
0.97
-0.35
USD
35%
1:20
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.