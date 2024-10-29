SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SuperYuuki
Minh Tu Nguyen

SuperYuuki

Minh Tu Nguyen
0 Bewertungen
81 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -20%
Exness-MT5Real15
1:20
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 621
Gewinntrades:
794 (30.29%)
Verlusttrades:
1 827 (69.71%)
Bester Trade:
560.10 USD
Schlechtester Trade:
-136.63 USD
Bruttoprofit:
29 481.87 USD (66 175 090 pips)
Bruttoverlust:
-30 628.33 USD (66 020 480 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (640.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 430.05 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
78.20%
Max deposit load:
20.58%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
1 608 (61.35%)
Short-Positionen:
1 013 (38.65%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-728.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-728.34 USD (29)
Wachstum pro Monat :
-16.93%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 160.96 USD
Maximaler:
3 350.96 USD (151.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.38% (3 346.03 USD)
Kapital:
2.93% (211.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1911
XAUUSD 383
US500 257
ETHUSD 55
TSLA 6
KO 4
NVDA 4
WMT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 544
XAUUSD -949
US500 -816
ETHUSD 70
TSLA 46
KO -87
NVDA 28
WMT 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 813K
XAUUSD -641K
US500 -45K
ETHUSD 26K
TSLA 801
KO -177
NVDA 93
WMT 185
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +560.10 USD
Schlechtester Trade: -137 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 29
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +640.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -728.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
0.00 × 38
Eightcap-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 132
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
26.67 × 119
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

One of the last disciples of LSteven (MSG7)

BTC only

Keine Bewertungen
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 23:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 534 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 521 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 19:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.25 00:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SuperYuuki
40 USD pro Monat
-20%
0
0
USD
5.2K
USD
81
0%
2 621
30%
78%
0.96
-0.44
USD
38%
1:20
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.