交易:
2 606
盈利交易:
789 (30.27%)
亏损交易:
1 817 (69.72%)
最好交易:
560.10 USD
最差交易:
-136.63 USD
毛利:
29 416.03 USD (66 095 390 pips)
毛利亏损:
-30 393.06 USD (65 808 664 pips)
最大连续赢利:
7 (640.71 USD)
最大连续盈利:
1 430.05 USD (6)
夏普比率:
0.03
交易活动:
78.20%
最大入金加载:
20.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.30
长期交易:
1 600 (61.40%)
短期交易:
1 006 (38.60%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
37.28 USD
平均损失:
-16.73 USD
最大连续失误:
29 (-728.34 USD)
最大连续亏损:
-728.34 USD (29)
每月增长:
-17.15%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 075.93 USD
最大值:
3 265.93 USD (147.85%)
相对跌幅:
结余:
36.23% (3 167.03 USD)
净值:
2.93% (211.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1903
|XAUUSD
|378
|US500
|255
|ETHUSD
|55
|TSLA
|6
|KO
|4
|NVDA
|4
|WMT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|631
|XAUUSD
|-888
|US500
|-794
|ETHUSD
|70
|TSLA
|46
|KO
|-87
|NVDA
|28
|WMT
|18
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|914K
|XAUUSD
|-611K
|US500
|-43K
|ETHUSD
|26K
|TSLA
|801
|KO
|-177
|NVDA
|93
|WMT
|185
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 38
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.05 × 132
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|6.12 × 365
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|23.72 × 303
|
Exness-MT5Real
|26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)
BTC only
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
-17%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
81
0%
2 606
30%
78%
0.96
-0.37
USD
USD
36%
1:20