Minh Tu Nguyen

SuperYuuki

Minh Tu Nguyen
0条评论
81
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2024 -17%
Exness-MT5Real15
1:20
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 606
盈利交易:
789 (30.27%)
亏损交易:
1 817 (69.72%)
最好交易:
560.10 USD
最差交易:
-136.63 USD
毛利:
29 416.03 USD (66 095 390 pips)
毛利亏损:
-30 393.06 USD (65 808 664 pips)
最大连续赢利:
7 (640.71 USD)
最大连续盈利:
1 430.05 USD (6)
夏普比率:
0.03
交易活动:
78.20%
最大入金加载:
20.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.30
长期交易:
1 600 (61.40%)
短期交易:
1 006 (38.60%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
37.28 USD
平均损失:
-16.73 USD
最大连续失误:
29 (-728.34 USD)
最大连续亏损:
-728.34 USD (29)
每月增长:
-17.15%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 075.93 USD
最大值:
3 265.93 USD (147.85%)
相对跌幅:
结余:
36.23% (3 167.03 USD)
净值:
2.93% (211.59 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 1903
XAUUSD 378
US500 255
ETHUSD 55
TSLA 6
KO 4
NVDA 4
WMT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 631
XAUUSD -888
US500 -794
ETHUSD 70
TSLA 46
KO -87
NVDA 28
WMT 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 914K
XAUUSD -611K
US500 -43K
ETHUSD 26K
TSLA 801
KO -177
NVDA 93
WMT 185
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +560.10 USD
最差交易: -137 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 29
最大连续盈利: +640.71 USD
最大连续亏损: -728.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real8
0.00 × 38
Eightcap-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 132
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)

BTC only

没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SuperYuuki
每月40 USD
-17%
0
0
USD
5.3K
USD
81
0%
2 606
30%
78%
0.96
-0.37
USD
36%
1:20
