Minh Tu Nguyen

SuperYuuki

Minh Tu Nguyen
0 리뷰
82
0 / 0 USD
월별 40 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -10%
Exness-MT5Real15
1:20
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 654
이익 거래:
810 (30.51%)
손실 거래:
1 844 (69.48%)
최고의 거래:
560.10 USD
최악의 거래:
-136.63 USD
총 수익:
30 329.02 USD (67 558 875 pips)
총 손실:
-30 829.61 USD (66 261 472 pips)
연속 최대 이익:
7 (640.71 USD)
연속 최대 이익:
1 430.05 USD (6)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
78.20%
최대 입금량:
20.58%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
1 626 (61.27%)
숏(주식차입매도):
1 028 (38.73%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
37.44 USD
평균 손실:
-16.72 USD
연속 최대 손실:
29 (-728.34 USD)
연속 최대 손실:
-728.34 USD (29)
월별 성장률:
0.63%
연간 예측:
7.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 160.96 USD
최대한의:
3 350.96 USD (151.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.38% (3 346.03 USD)
자본금별:
2.93% (211.59 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 1923
XAUUSD 390
US500 271
ETHUSD 55
TSLA 6
KO 4
NVDA 4
WMT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 1.1K
XAUUSD -782
US500 -849
ETHUSD 70
TSLA 46
KO -87
NVDA 28
WMT 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 1.8M
XAUUSD -459K
US500 -48K
ETHUSD 26K
TSLA 801
KO -177
NVDA 93
WMT 185
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +560.10 USD
최악의 거래: -137 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 29
연속 최대 이익: +640.71 USD
연속 최대 손실: -728.34 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real8
0.00 × 38
Eightcap-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 132
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)

BTC only

리뷰 없음
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 23:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 534 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 521 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 19:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.25 00:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
