- 자본
- 축소
트레이드:
2 654
이익 거래:
810 (30.51%)
손실 거래:
1 844 (69.48%)
최고의 거래:
560.10 USD
최악의 거래:
-136.63 USD
총 수익:
30 329.02 USD (67 558 875 pips)
총 손실:
-30 829.61 USD (66 261 472 pips)
연속 최대 이익:
7 (640.71 USD)
연속 최대 이익:
1 430.05 USD (6)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
78.20%
최대 입금량:
20.58%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
1 626 (61.27%)
숏(주식차입매도):
1 028 (38.73%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
37.44 USD
평균 손실:
-16.72 USD
연속 최대 손실:
29 (-728.34 USD)
연속 최대 손실:
-728.34 USD (29)
월별 성장률:
0.63%
연간 예측:
7.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 160.96 USD
최대한의:
3 350.96 USD (151.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.38% (3 346.03 USD)
자본금별:
2.93% (211.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1923
|XAUUSD
|390
|US500
|271
|ETHUSD
|55
|TSLA
|6
|KO
|4
|NVDA
|4
|WMT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-782
|US500
|-849
|ETHUSD
|70
|TSLA
|46
|KO
|-87
|NVDA
|28
|WMT
|18
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|1.8M
|XAUUSD
|-459K
|US500
|-48K
|ETHUSD
|26K
|TSLA
|801
|KO
|-177
|NVDA
|93
|WMT
|185
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +560.10 USD
최악의 거래: -137 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 29
연속 최대 이익: +640.71 USD
연속 최대 손실: -728.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 38
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.05 × 132
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|6.12 × 365
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|23.72 × 303
|
Exness-MT5Real
|26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)
BTC only
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
-10%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
82
0%
2 654
30%
78%
0.98
-0.19
USD
USD
38%
1:20