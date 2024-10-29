シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SuperYuuki
Minh Tu Nguyen

SuperYuuki

Minh Tu Nguyen
レビュー0件
81週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -20%
Exness-MT5Real15
1:20
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 618
利益トレード:
791 (30.21%)
損失トレード:
1 827 (69.79%)
ベストトレード:
560.10 USD
最悪のトレード:
-136.63 USD
総利益:
29 478.93 USD (66 169 844 pips)
総損失:
-30 628.33 USD (66 020 480 pips)
最大連続の勝ち:
7 (640.71 USD)
最大連続利益:
1 430.05 USD (6)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
78.20%
最大入金額:
20.58%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
1 606 (61.34%)
短いトレード:
1 012 (38.66%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.44 USD
平均利益:
37.27 USD
平均損失:
-16.76 USD
最大連続の負け:
29 (-728.34 USD)
最大連続損失:
-728.34 USD (29)
月間成長:
-16.98%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 160.96 USD
最大の:
3 350.96 USD (151.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.38% (3 346.03 USD)
エクイティによる:
2.93% (211.59 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 1909
XAUUSD 382
US500 257
ETHUSD 55
TSLA 6
KO 4
NVDA 4
WMT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 542
XAUUSD -949
US500 -816
ETHUSD 70
TSLA 46
KO -87
NVDA 28
WMT 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 809K
XAUUSD -641K
US500 -45K
ETHUSD 26K
TSLA 801
KO -177
NVDA 93
WMT 185
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +560.10 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 29
最大連続利益: +640.71 USD
最大連続損失: -728.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real8
0.00 × 38
Eightcap-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 132
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)

BTC only

レビューなし
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 23:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 534 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 521 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 19:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.25 00:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
