- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 618
利益トレード:
791 (30.21%)
損失トレード:
1 827 (69.79%)
ベストトレード:
560.10 USD
最悪のトレード:
-136.63 USD
総利益:
29 478.93 USD (66 169 844 pips)
総損失:
-30 628.33 USD (66 020 480 pips)
最大連続の勝ち:
7 (640.71 USD)
最大連続利益:
1 430.05 USD (6)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
78.20%
最大入金額:
20.58%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
1 606 (61.34%)
短いトレード:
1 012 (38.66%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.44 USD
平均利益:
37.27 USD
平均損失:
-16.76 USD
最大連続の負け:
29 (-728.34 USD)
最大連続損失:
-728.34 USD (29)
月間成長:
-16.98%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 160.96 USD
最大の:
3 350.96 USD (151.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.38% (3 346.03 USD)
エクイティによる:
2.93% (211.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1909
|XAUUSD
|382
|US500
|257
|ETHUSD
|55
|TSLA
|6
|KO
|4
|NVDA
|4
|WMT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|542
|XAUUSD
|-949
|US500
|-816
|ETHUSD
|70
|TSLA
|46
|KO
|-87
|NVDA
|28
|WMT
|18
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|809K
|XAUUSD
|-641K
|US500
|-45K
|ETHUSD
|26K
|TSLA
|801
|KO
|-177
|NVDA
|93
|WMT
|185
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +560.10 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 29
最大連続利益: +640.71 USD
最大連続損失: -728.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 38
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.05 × 132
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|6.12 × 365
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|23.72 × 303
|
Exness-MT5Real
|26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)
BTC only
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
-20%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
81
0%
2 618
30%
78%
0.96
-0.44
USD
USD
38%
1:20