- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 616
Negociações com lucro:
790 (30.19%)
Negociações com perda:
1 826 (69.80%)
Melhor negociação:
560.10 USD
Pior negociação:
-136.63 USD
Lucro bruto:
29 467.37 USD (66 146 728 pips)
Perda bruta:
-30 623.40 USD (66 010 614 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (640.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 430.05 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
78.20%
Depósito máximo carregado:
20.58%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
1 604 (61.31%)
Negociações curtas:
1 012 (38.69%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.44 USD
Lucro médio:
37.30 USD
Perda média:
-16.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-728.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-728.34 USD (29)
Crescimento mensal:
-20.61%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 156.03 USD
Máximo:
3 346.03 USD (151.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.38% (3 346.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.93% (211.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1907
|XAUUSD
|382
|US500
|257
|ETHUSD
|55
|TSLA
|6
|KO
|4
|NVDA
|4
|WMT
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|535
|XAUUSD
|-949
|US500
|-816
|ETHUSD
|70
|TSLA
|46
|KO
|-87
|NVDA
|28
|WMT
|18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|795K
|XAUUSD
|-641K
|US500
|-45K
|ETHUSD
|26K
|TSLA
|801
|KO
|-177
|NVDA
|93
|WMT
|185
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +560.10 USD
Pior negociação: -137 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +640.71 USD
Máxima perda consecutiva: -728.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real8
|0.00 × 38
Eightcap-Live
|0.00 × 1
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
|3.05 × 132
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
Tickmill-Live
|4.17 × 6
Exness-MT5Real15
|6.12 × 365
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
Coinexx-Live
|19.00 × 15
Exness-MT5Real6
|23.72 × 303
Exness-MT5Real
|26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)
BTC only
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
40 USD por mês
-20%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
81
0%
2 616
30%
78%
0.96
-0.44
USD
USD
38%
1:20