Minh Tu Nguyen

SuperYuuki

Minh Tu Nguyen
0 comentários
81 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2024 -20%
Exness-MT5Real15
1:20
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 616
Negociações com lucro:
790 (30.19%)
Negociações com perda:
1 826 (69.80%)
Melhor negociação:
560.10 USD
Pior negociação:
-136.63 USD
Lucro bruto:
29 467.37 USD (66 146 728 pips)
Perda bruta:
-30 623.40 USD (66 010 614 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (640.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 430.05 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
78.20%
Depósito máximo carregado:
20.58%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
1 604 (61.31%)
Negociações curtas:
1 012 (38.69%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.44 USD
Lucro médio:
37.30 USD
Perda média:
-16.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-728.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-728.34 USD (29)
Crescimento mensal:
-20.61%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 156.03 USD
Máximo:
3 346.03 USD (151.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.38% (3 346.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.93% (211.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1907
XAUUSD 382
US500 257
ETHUSD 55
TSLA 6
KO 4
NVDA 4
WMT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 535
XAUUSD -949
US500 -816
ETHUSD 70
TSLA 46
KO -87
NVDA 28
WMT 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 795K
XAUUSD -641K
US500 -45K
ETHUSD 26K
TSLA 801
KO -177
NVDA 93
WMT 185
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +560.10 USD
Pior negociação: -137 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +640.71 USD
Máxima perda consecutiva: -728.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
0.00 × 38
Eightcap-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 132
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)

BTC only

Sem comentários
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 23:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 534 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 521 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 19:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.25 00:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
