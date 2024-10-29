SignauxSections
Minh Tu Nguyen

SuperYuuki

Minh Tu Nguyen
0 avis
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2024 -11%
Exness-MT5Real15
1:20
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 991
Bénéfice trades:
582 (29.23%)
Perte trades:
1 409 (70.77%)
Meilleure transaction:
560.10 USD
Pire transaction:
-136.63 USD
Bénéfice brut:
23 953.93 USD (52 978 800 pips)
Perte brute:
-24 650.10 USD (55 089 111 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (640.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 430.05 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
75.17%
Charge de dépôt maximale:
20.58%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
1 363 (68.46%)
Courts trades:
628 (31.54%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.35 USD
Bénéfice moyen:
41.16 USD
Perte moyenne:
-17.49 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-728.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-728.34 USD (29)
Croissance mensuelle:
-13.98%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
918.07 USD
Maximal:
3 108.07 USD (140.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.77% (3 108.07 USD)
Par fonds propres:
2.93% (211.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1588
XAUUSD 225
US500 109
ETHUSD 54
TSLA 6
KO 4
NVDA 4
WMT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 66
XAUUSD -222
US500 -630
ETHUSD 85
TSLA 46
KO -87
NVDA 28
WMT 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -2M
XAUUSD -77K
US500 -29K
ETHUSD 34K
TSLA 801
KO -177
NVDA 93
WMT 185
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +560.10 USD
Pire transaction: -137 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +640.71 USD
Perte consécutive maximale: -728.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 38
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 132
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)

BTC only

Aucun avis
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 19:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.25 00:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 03:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
