Minh Tu Nguyen

SuperYuuki

Minh Tu Nguyen
0 comentarios
81 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -20%
Exness-MT5Real15
1:20
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 615
Transacciones Rentables:
790 (30.21%)
Transacciones Irrentables:
1 825 (69.79%)
Mejor transacción:
560.10 USD
Peor transacción:
-136.63 USD
Beneficio Bruto:
29 467.37 USD (66 146 728 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 614.29 USD (65 992 386 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (640.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 430.05 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
78.20%
Carga máxima del depósito:
20.58%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
1 603 (61.30%)
Transacciones Cortas:
1 012 (38.70%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.44 USD
Beneficio medio:
37.30 USD
Pérdidas medias:
-16.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-728.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-728.34 USD (29)
Crecimiento al mes:
-19.31%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 146.92 USD
Máxima:
3 336.92 USD (151.06%)
Reducción relativa:
De balance:
38.27% (3 336.92 USD)
De fondos:
2.93% (211.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1906
XAUUSD 382
US500 257
ETHUSD 55
TSLA 6
KO 4
NVDA 4
WMT 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 544
XAUUSD -949
US500 -816
ETHUSD 70
TSLA 46
KO -87
NVDA 28
WMT 18
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 813K
XAUUSD -641K
US500 -45K
ETHUSD 26K
TSLA 801
KO -177
NVDA 93
WMT 185
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +560.10 USD
Peor transacción: -137 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +640.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -728.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real8
0.00 × 38
Eightcap-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 132
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
6.12 × 365
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
23.72 × 303
Exness-MT5Real
26.67 × 119
One of the last disciples of LSteven (MSG7)

BTC only

No hay comentarios
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 23:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 534 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 521 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 19:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.25 00:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SuperYuuki
40 USD al mes
-20%
0
0
USD
5.2K
USD
81
0%
2 615
30%
78%
0.96
-0.44
USD
38%
1:20
