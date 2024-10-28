SinyallerBölümler
Tian Yong Gao

Golden Grid

Tian Yong Gao
0 inceleme
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -3%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 560
Kârla kapanan işlemler:
9 377 (98.08%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (1.91%)
En iyi işlem:
70.16 USD
En kötü işlem:
-3 887.40 USD
Brüt kâr:
47 084.02 USD (4 569 583 pips)
Brüt zarar:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3540 (13 417.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 417.49 USD (3540)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
9 409 (98.42%)
Satış işlemleri:
151 (1.58%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
5.02 USD
Ortalama zarar:
-261.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
82 (-26 396.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26 396.97 USD (82)
Aylık büyüme:
15.11%
Yıllık tahmin:
186.10%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 716.64 USD
Maksimum:
38 529.96 USD (74.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.36% (38 529.96 USD)
Varlığa göre:
70.89% (33 196.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 9560
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# -792
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 1M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.16 USD
En kötü işlem: -3 887 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3540
Maksimum ardışık kayıp: 82
Maksimum ardışık kâr: +13 417.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -26 396.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

黄金网格，风险与机遇并存！
2025.05.22 06:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 22:45
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 04:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 01:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 19:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 18:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 20:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 01:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.30 01:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 18:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
