Всего трейдов:
9 833
Прибыльных трейдов:
9 650 (98.13%)
Убыточных трейдов:
183 (1.86%)
Лучший трейд:
72.28 USD
Худший трейд:
-3 887.40 USD
Общая прибыль:
56 389.28 USD (5 399 054 pips)
Общий убыток:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
Макс. серия выигрышей:
3540 (13 417.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 229.61 USD (528)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.86%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
9 682 (98.46%)
Коротких трейдов:
151 (1.54%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
5.84 USD
Средний убыток:
-261.62 USD
Макс. серия проигрышей:
82 (-26 396.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-26 396.97 USD (82)
Прирост в месяц:
8.57%
Годовой прогноз:
103.96%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 716.64 USD
Максимальная:
38 529.96 USD (74.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.36% (38 529.96 USD)
По эквити:
70.89% (33 196.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|9833
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|8.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|1.9M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Лучший трейд: +72.28 USD
Худший трейд: -3 887 USD
Макс. серия выигрышей: 528
Макс. серия проигрышей: 82
Макс. прибыль в серии: +13 417.49 USD
Макс. убыток в серии: -26 396.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
黄金网格，风险与机遇并存！
Нет отзывов
