Tian Yong Gao

Golden Grid

Tian Yong Gao
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 41%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9 833
Прибыльных трейдов:
9 650 (98.13%)
Убыточных трейдов:
183 (1.86%)
Лучший трейд:
72.28 USD
Худший трейд:
-3 887.40 USD
Общая прибыль:
56 389.28 USD (5 399 054 pips)
Общий убыток:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
Макс. серия выигрышей:
3540 (13 417.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 229.61 USD (528)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.86%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
9 682 (98.46%)
Коротких трейдов:
151 (1.54%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
5.84 USD
Средний убыток:
-261.62 USD
Макс. серия проигрышей:
82 (-26 396.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-26 396.97 USD (82)
Прирост в месяц:
8.57%
Годовой прогноз:
103.96%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 716.64 USD
Максимальная:
38 529.96 USD (74.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.36% (38 529.96 USD)
По эквити:
70.89% (33 196.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 9833
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 8.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 1.9M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.28 USD
Худший трейд: -3 887 USD
Макс. серия выигрышей: 528
Макс. серия проигрышей: 82
Макс. прибыль в серии: +13 417.49 USD
Макс. убыток в серии: -26 396.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

黄金网格，风险与机遇并存！
Нет отзывов
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 20:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 16:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 08:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 06:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
