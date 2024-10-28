SegnaliSezioni
Tian Yong Gao

Golden Grid

Tian Yong Gao
0 recensioni
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 -3%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 560
Profit Trade:
9 377 (98.08%)
Loss Trade:
183 (1.91%)
Best Trade:
70.16 USD
Worst Trade:
-3 887.40 USD
Profitto lordo:
47 084.02 USD (4 569 583 pips)
Perdita lorda:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
Vincite massime consecutive:
3540 (13 417.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 417.49 USD (3540)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.86%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
9 409 (98.42%)
Short Trade:
151 (1.58%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
5.02 USD
Perdita media:
-261.62 USD
Massime perdite consecutive:
82 (-26 396.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26 396.97 USD (82)
Crescita mensile:
15.34%
Previsione annuale:
186.10%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 716.64 USD
Massimale:
38 529.96 USD (74.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.36% (38 529.96 USD)
Per equità:
70.89% (33 196.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 9560
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -792
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 1M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.16 USD
Worst Trade: -3 887 USD
Vincite massime consecutive: 3540
Massime perdite consecutive: 82
Massimo profitto consecutivo: +13 417.49 USD
Massima perdita consecutiva: -26 396.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

黄金网格，风险与机遇并存！
Non ci sono recensioni
2025.05.22 06:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 22:45
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 04:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 01:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 19:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 18:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 20:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 01:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.30 01:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 18:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden Grid
50USD al mese
-3%
0
0
USD
20K
USD
50
99%
9 560
98%
100%
0.98
-0.08
USD
74%
1:500
