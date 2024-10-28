SeñalesSecciones
Tian Yong Gao

Golden Grid

Tian Yong Gao
0 comentarios
Fiabilidad
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2024 41%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9 833
Transacciones Rentables:
9 650 (98.13%)
Transacciones Irrentables:
183 (1.86%)
Mejor transacción:
72.28 USD
Peor transacción:
-3 887.40 USD
Beneficio Bruto:
56 389.28 USD (5 399 054 pips)
Pérdidas Brutas:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3540 (13 417.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16 229.61 USD (528)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.86%
Último trade:
50 minutos
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.22
Transacciones Largas:
9 682 (98.46%)
Transacciones Cortas:
151 (1.54%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
0.87 USD
Beneficio medio:
5.84 USD
Pérdidas medias:
-261.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
82 (-26 396.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26 396.97 USD (82)
Crecimiento al mes:
8.57%
Pronóstico anual:
103.96%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 716.64 USD
Máxima:
38 529.96 USD (74.63%)
Reducción relativa:
De balance:
74.36% (38 529.96 USD)
De fondos:
70.89% (33 196.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 9833
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 8.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 1.9M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +72.28 USD
Peor transacción: -3 887 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 528
Máximo de pérdidas consecutivas: 82
Beneficio máximo consecutivo: +13 417.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26 396.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

黄金网格，风险与机遇并存！
No hay comentarios
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 20:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 16:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 08:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 06:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
