- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9 832
利益トレード:
9 649 (98.13%)
損失トレード:
183 (1.86%)
ベストトレード:
72.28 USD
最悪のトレード:
-3 887.40 USD
総利益:
56 356.23 USD (5 394 839 pips)
総損失:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
最大連続の勝ち:
3540 (13 417.49 USD)
最大連続利益:
16 196.56 USD (527)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.86%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
9 681 (98.46%)
短いトレード:
151 (1.54%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.86 USD
平均利益:
5.84 USD
平均損失:
-261.62 USD
最大連続の負け:
82 (-26 396.97 USD)
最大連続損失:
-26 396.97 USD (82)
月間成長:
8.45%
年間予想:
102.49%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 716.64 USD
最大の:
38 529.96 USD (74.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.36% (38 529.96 USD)
エクイティによる:
70.89% (33 196.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|9832
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|8.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|1.8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +72.28 USD
最悪のトレード: -3 887 USD
最大連続の勝ち: 527
最大連続の負け: 82
最大連続利益: +13 417.49 USD
最大連続損失: -26 396.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
黄金网格，风险与机遇并存！
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
41%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
64
99%
9 832
98%
100%
1.17
0.86
USD
USD
74%
1:500