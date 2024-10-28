SignaleKategorien
Tian Yong Gao

Golden Grid

Tian Yong Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 41%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9 832
Gewinntrades:
9 649 (98.13%)
Verlusttrades:
183 (1.86%)
Bester Trade:
72.28 USD
Schlechtester Trade:
-3 887.40 USD
Bruttoprofit:
56 356.23 USD (5 394 839 pips)
Bruttoverlust:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3540 (13 417.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 196.56 USD (527)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.86%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.22
Long-Positionen:
9 681 (98.46%)
Short-Positionen:
151 (1.54%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-261.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
82 (-26 396.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26 396.97 USD (82)
Wachstum pro Monat :
8.45%
Jahresprognose:
102.49%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 716.64 USD
Maximaler:
38 529.96 USD (74.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.36% (38 529.96 USD)
Kapital:
70.89% (33 196.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 9832
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 8.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 1.8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +72.28 USD
Schlechtester Trade: -3 887 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 527
Max. aufeinandergehende Verluste: 82
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 417.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26 396.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

黄金网格，风险与机遇并存！
