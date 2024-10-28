SinaisSeções
Tian Yong Gao

Golden Grid

Tian Yong Gao
0 comentários
Confiabilidade
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 42%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9 835
Negociações com lucro:
9 652 (98.13%)
Negociações com perda:
183 (1.86%)
Melhor negociação:
72.28 USD
Pior negociação:
-3 887.40 USD
Lucro bruto:
56 491.63 USD (5 411 109 pips)
Perda bruta:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3540 (13 417.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16 331.96 USD (530)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.86%
Último negócio:
26 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
9 684 (98.46%)
Negociações curtas:
151 (1.54%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
5.85 USD
Perda média:
-261.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
82 (-26 396.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26 396.97 USD (82)
Crescimento mensal:
8.94%
Previsão anual:
108.52%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 716.64 USD
Máximo:
38 529.96 USD (74.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.36% (38 529.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.89% (33 196.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 9835
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 8.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 1.9M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +72.28 USD
Pior negociação: -3 887 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 530
Máximo de perdas consecutivas: 82
Máximo lucro consecutivo: +13 417.49 USD
Máxima perda consecutiva: -26 396.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

黄金网格，风险与机遇并存！
Sem comentários
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 20:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 16:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 08:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 06:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Golden Grid
50 USD por mês
42%
0
0
USD
30K
USD
64
99%
9 835
98%
100%
1.17
0.88
USD
74%
1:500
