Negociações:
9 835
Negociações com lucro:
9 652 (98.13%)
Negociações com perda:
183 (1.86%)
Melhor negociação:
72.28 USD
Pior negociação:
-3 887.40 USD
Lucro bruto:
56 491.63 USD (5 411 109 pips)
Perda bruta:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3540 (13 417.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16 331.96 USD (530)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.86%
Último negócio:
26 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
9 684 (98.46%)
Negociações curtas:
151 (1.54%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
5.85 USD
Perda média:
-261.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
82 (-26 396.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26 396.97 USD (82)
Crescimento mensal:
8.94%
Previsão anual:
108.52%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 716.64 USD
Máximo:
38 529.96 USD (74.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.36% (38 529.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.89% (33 196.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|9835
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|8.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|1.9M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +72.28 USD
Pior negociação: -3 887 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 530
Máximo de perdas consecutivas: 82
Máximo lucro consecutivo: +13 417.49 USD
Máxima perda consecutiva: -26 396.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
黄金网格，风险与机遇并存！
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
42%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
64
99%
9 835
98%
100%
1.17
0.88
USD
USD
74%
1:500