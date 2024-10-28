- 成长
交易:
9 833
盈利交易:
9 650 (98.13%)
亏损交易:
183 (1.86%)
最好交易:
72.28 USD
最差交易:
-3 887.40 USD
毛利:
56 389.28 USD (5 399 054 pips)
毛利亏损:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
最大连续赢利:
3540 (13 417.49 USD)
最大连续盈利:
16 229.61 USD (528)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.22
长期交易:
9 682 (98.46%)
短期交易:
151 (1.54%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
5.84 USD
平均损失:
-261.62 USD
最大连续失误:
82 (-26 396.97 USD)
最大连续亏损:
-26 396.97 USD (82)
每月增长:
8.57%
年度预测:
103.96%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
7 716.64 USD
最大值:
38 529.96 USD (74.63%)
相对跌幅:
结余:
74.36% (38 529.96 USD)
净值:
70.89% (33 196.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|9833
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|8.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|1.9M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +72.28 USD
最差交易: -3 887 USD
最大连续赢利: 528
最大连续失误: 82
最大连续盈利: +13 417.49 USD
最大连续亏损: -26 396.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
