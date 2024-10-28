SignauxSections
Tian Yong Gao

Golden Grid

Tian Yong Gao
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 -4%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 555
Bénéfice trades:
9 372 (98.08%)
Perte trades:
183 (1.92%)
Meilleure transaction:
67.54 USD
Pire transaction:
-3 887.40 USD
Bénéfice brut:
46 908.61 USD (4 555 553 pips)
Perte brute:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
Gains consécutifs maximales:
3540 (13 417.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 417.49 USD (3540)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.86%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
9 404 (98.42%)
Courts trades:
151 (1.58%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.10 USD
Bénéfice moyen:
5.01 USD
Perte moyenne:
-261.62 USD
Pertes consécutives maximales:
82 (-26 396.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-26 396.97 USD (82)
Croissance mensuelle:
14.82%
Prévision annuelle:
179.76%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 716.64 USD
Maximal:
38 529.96 USD (74.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.36% (38 529.96 USD)
Par fonds propres:
70.89% (33 196.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 9555
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# -968
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 1M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.54 USD
Pire transaction: -3 887 USD
Gains consécutifs maximales: 3540
Pertes consécutives maximales: 82
Bénéfice consécutif maximal: +13 417.49 USD
Perte consécutive maximale: -26 396.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

黄金网格，风险与机遇并存！
Aucun avis
2025.05.22 06:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 22:45
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 04:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 01:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 19:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 18:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 20:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 01:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.30 01:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 18:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
