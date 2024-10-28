시그널섹션
Tian Yong Gao

Golden Grid

Tian Yong Gao
0 리뷰
안정성
64
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 42%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
9 838
이익 거래:
9 655 (98.13%)
손실 거래:
183 (1.86%)
최고의 거래:
72.28 USD
최악의 거래:
-3 887.40 USD
총 수익:
56 591.58 USD (5 424 223 pips)
총 손실:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
연속 최대 이익:
3540 (13 417.49 USD)
연속 최대 이익:
16 431.91 USD (533)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.86%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.23
롱(주식매수):
9 687 (98.47%)
숏(주식차입매도):
151 (1.53%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
5.86 USD
평균 손실:
-261.62 USD
연속 최대 손실:
82 (-26 396.97 USD)
연속 최대 손실:
-26 396.97 USD (82)
월별 성장률:
9.31%
연간 예측:
112.97%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 716.64 USD
최대한의:
38 529.96 USD (74.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.36% (38 529.96 USD)
자본금별:
70.89% (33 196.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 9838
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 8.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 1.9M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +72.28 USD
최악의 거래: -3 887 USD
연속 최대 이익: 533
연속 최대 손실: 82
연속 최대 이익: +13 417.49 USD
연속 최대 손실: -26 396.97 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

黄金网格，风险与机遇并存！
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 20:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 16:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 08:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 06:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.