- 자본
- 축소
트레이드:
9 838
이익 거래:
9 655 (98.13%)
손실 거래:
183 (1.86%)
최고의 거래:
72.28 USD
최악의 거래:
-3 887.40 USD
총 수익:
56 591.58 USD (5 424 223 pips)
총 손실:
-47 876.31 USD (3 546 395 pips)
연속 최대 이익:
3540 (13 417.49 USD)
연속 최대 이익:
16 431.91 USD (533)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.86%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.23
롱(주식매수):
9 687 (98.47%)
숏(주식차입매도):
151 (1.53%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
5.86 USD
평균 손실:
-261.62 USD
연속 최대 손실:
82 (-26 396.97 USD)
연속 최대 손실:
-26 396.97 USD (82)
월별 성장률:
9.31%
연간 예측:
112.97%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 716.64 USD
최대한의:
38 529.96 USD (74.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.36% (38 529.96 USD)
자본금별:
70.89% (33 196.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|9838
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|8.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|1.9M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
黄金网格，风险与机遇并存！
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
42%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
64
99%
9 838
98%
100%
1.18
0.89
USD
USD
74%
1:500