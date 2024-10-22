SinyallerBölümler
Rully Lamusu

EQUITIES

Rully Lamusu
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -7%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 363
Kârla kapanan işlemler:
944 (69.25%)
Zararla kapanan işlemler:
419 (30.74%)
En iyi işlem:
216.00 USD
En kötü işlem:
-354.54 USD
Brüt kâr:
12 014.53 USD (684 565 pips)
Brüt zarar:
-12 535.67 USD (447 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (253.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
313.62 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
37.80%
Maks. mevduat yükü:
2.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
930 (68.23%)
Satış işlemleri:
433 (31.77%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.38 USD
Ortalama kâr:
12.73 USD
Ortalama zarar:
-29.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-258.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-765.54 USD (3)
Aylık büyüme:
-2.75%
Yıllık tahmin:
-33.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
828.27 USD
Maksimum:
1 356.68 USD (12.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.98% (1 356.68 USD)
Varlığa göre:
10.89% (1 052.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1355
BTCUSD 7
NAS100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -554
BTCUSD 27
NAS100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -25K
BTCUSD 262K
NAS100 96
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +216.00 USD
En kötü işlem: -355 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +253.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -258.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 9
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 36
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 508
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.12 × 141
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
2.16 × 38
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
XMGlobal-Real 35
2.61 × 23
FxPro.com-Real07
2.64 × 118
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.92 × 36
FxPro.com-Real06
3.36 × 66
XMGlobal-Real 43
3.89 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.55 × 11
Catatan: 

Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.


Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.


Terima kasih.


Salam Profit
2025.09.04 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 11:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 12:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 17:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EQUITIES
Ayda 50 USD
-7%
0
0
USD
3.8K
USD
49
0%
1 363
69%
38%
0.95
-0.38
USD
15%
1:200
