Rully Lamusu

EQUITIES

Rully Lamusu
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 -5%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 361
Bénéfice trades:
944 (69.36%)
Perte trades:
417 (30.64%)
Meilleure transaction:
216.00 USD
Pire transaction:
-354.54 USD
Bénéfice brut:
12 014.53 USD (684 565 pips)
Perte brute:
-12 476.49 USD (444 800 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (253.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
313.62 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
37.80%
Charge de dépôt maximale:
2.87%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
930 (68.33%)
Courts trades:
431 (31.67%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.34 USD
Bénéfice moyen:
12.73 USD
Perte moyenne:
-29.92 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-258.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-765.54 USD (3)
Croissance mensuelle:
-2.49%
Prévision annuelle:
-31.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
828.27 USD
Maximal:
1 356.68 USD (12.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.98% (1 356.68 USD)
Par fonds propres:
10.89% (1 052.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1353
BTCUSD 7
NAS100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -494
BTCUSD 27
NAS100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -22K
BTCUSD 262K
NAS100 96
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +216.00 USD
Pire transaction: -355 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +253.12 USD
Perte consécutive maximale: -258.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 9
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 36
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 508
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.12 × 141
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
2.16 × 38
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
XMGlobal-Real 35
2.61 × 23
FxPro.com-Real07
2.64 × 118
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.92 × 36
FxPro.com-Real06
3.36 × 66
XMGlobal-Real 43
3.89 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.55 × 11
10 plus...
Catatan: 

Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.


Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.


Terima kasih.


Salam Profit
Aucun avis
2025.09.04 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 11:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 12:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 17:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
