- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 487
Прибыльных трейдов:
1 031 (69.33%)
Убыточных трейдов:
456 (30.67%)
Лучший трейд:
216.00 USD
Худший трейд:
-354.54 USD
Общая прибыль:
13 150.22 USD (794 711 pips)
Общий убыток:
-13 199.31 USD (499 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (253.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
313.62 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
37.64%
Макс. загрузка депозита:
26.02%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
1 009 (67.85%)
Коротких трейдов:
478 (32.15%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
12.75 USD
Средний убыток:
-28.95 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-258.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-765.54 USD (3)
Прирост в месяц:
1.58%
Годовой прогноз:
20.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
828.27 USD
Максимальная:
1 430.12 USD (13.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.64% (1 430.12 USD)
По эквити:
18.60% (719.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1479
|BTCUSD
|7
|NAS100
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-81
|BTCUSD
|27
|NAS100
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|34K
|BTCUSD
|262K
|NAS100
|96
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +216.00 USD
Худший трейд: -355 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +253.12 USD
Макс. убыток в серии: -258.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 9
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 36
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.19 × 508
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.12 × 141
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|2.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
XMGlobal-Real 35
|2.61 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.64 × 118
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
STARTRADERINTL-Live
|2.92 × 36
|
FxPro.com-Real06
|3.36 × 66
|
XMGlobal-Real 43
|3.89 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.55 × 11
Catatan:
Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.
Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.
Terima kasih.
Salam Profit
