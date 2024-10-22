シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EQUITIES
Rully Lamusu

EQUITIES

Rully Lamusu
レビュー0件
信頼性
62週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 4%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 489
利益トレード:
1 032 (69.30%)
損失トレード:
457 (30.69%)
ベストトレード:
216.00 USD
最悪のトレード:
-354.54 USD
総利益:
13 154.23 USD (795 112 pips)
総損失:
-13 215.40 USD (500 708 pips)
最大連続の勝ち:
26 (253.12 USD)
最大連続利益:
313.62 USD (12)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
37.64%
最大入金額:
26.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.04
長いトレード:
1 009 (67.76%)
短いトレード:
480 (32.24%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.04 USD
平均利益:
12.75 USD
平均損失:
-28.92 USD
最大連続の負け:
8 (-258.71 USD)
最大連続損失:
-765.54 USD (3)
月間成長:
-1.31%
年間予想:
-15.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
828.27 USD
最大の:
1 430.12 USD (13.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.64% (1 430.12 USD)
エクイティによる:
18.60% (719.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1481
BTCUSD 7
NAS100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -94
BTCUSD 27
NAS100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 33K
BTCUSD 262K
NAS100 96
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +216.00 USD
最悪のトレード: -355 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +253.12 USD
最大連続損失: -258.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 9
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 36
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 508
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.12 × 141
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
2.16 × 38
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
XMGlobal-Real 35
2.61 × 23
FxPro.com-Real07
2.64 × 118
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.92 × 36
FxPro.com-Real06
3.36 × 66
XMGlobal-Real 43
3.89 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.55 × 11
10 より多く...
Catatan: 

Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.


Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.


Terima kasih.


Salam Profit
レビューなし
2025.09.04 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 11:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 12:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 17:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
