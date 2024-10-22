- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 489
利益トレード:
1 032 (69.30%)
損失トレード:
457 (30.69%)
ベストトレード:
216.00 USD
最悪のトレード:
-354.54 USD
総利益:
13 154.23 USD (795 112 pips)
総損失:
-13 215.40 USD (500 708 pips)
最大連続の勝ち:
26 (253.12 USD)
最大連続利益:
313.62 USD (12)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
37.64%
最大入金額:
26.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.04
長いトレード:
1 009 (67.76%)
短いトレード:
480 (32.24%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.04 USD
平均利益:
12.75 USD
平均損失:
-28.92 USD
最大連続の負け:
8 (-258.71 USD)
最大連続損失:
-765.54 USD (3)
月間成長:
-1.31%
年間予想:
-15.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
828.27 USD
最大の:
1 430.12 USD (13.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.64% (1 430.12 USD)
エクイティによる:
18.60% (719.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1481
|BTCUSD
|7
|NAS100
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-94
|BTCUSD
|27
|NAS100
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|33K
|BTCUSD
|262K
|NAS100
|96
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +216.00 USD
最悪のトレード: -355 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +253.12 USD
最大連続損失: -258.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 9
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 36
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.19 × 508
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.12 × 141
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|2.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
XMGlobal-Real 35
|2.61 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.64 × 118
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
STARTRADERINTL-Live
|2.92 × 36
|
FxPro.com-Real06
|3.36 × 66
|
XMGlobal-Real 43
|3.89 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.55 × 11
10 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Catatan:
Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.
Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.
Terima kasih.
Salam Profit
Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.
Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.
Terima kasih.
Salam Profit
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
4%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
62
0%
1 489
69%
38%
0.99
-0.04
USD
USD
19%
1:200