- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 489
Negociações com lucro:
1 032 (69.30%)
Negociações com perda:
457 (30.69%)
Melhor negociação:
216.00 USD
Pior negociação:
-354.54 USD
Lucro bruto:
13 154.23 USD (795 112 pips)
Perda bruta:
-13 215.40 USD (500 708 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (253.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
313.62 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
37.64%
Depósito máximo carregado:
26.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.04
Negociações longas:
1 009 (67.76%)
Negociações curtas:
480 (32.24%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.04 USD
Lucro médio:
12.75 USD
Perda média:
-28.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-258.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-765.54 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.55%
Previsão anual:
-5.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
828.27 USD
Máximo:
1 430.12 USD (13.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.64% (1 430.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.60% (719.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1481
|BTCUSD
|7
|NAS100
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-94
|BTCUSD
|27
|NAS100
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|33K
|BTCUSD
|262K
|NAS100
|96
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +216.00 USD
Pior negociação: -355 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +253.12 USD
Máxima perda consecutiva: -258.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 9
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 36
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
FPMarkets-Live3
|0.13 × 30
ICMarketsSC-Live26
|0.19 × 508
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.12 × 141
TitanFX-05
|1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
FXCC1-Live
|2.16 × 38
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
XMGlobal-Real 35
|2.61 × 23
FxPro.com-Real07
|2.64 × 118
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
|2.92 × 36
FxPro.com-Real06
|3.36 × 66
XMGlobal-Real 43
|3.89 × 9
FusionMarkets-Live 2
10 mais ...
Catatan:
Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.
Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.
Terima kasih.
Salam Profit
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
62
0%
1 489
69%
38%
0.99
-0.04
USD
USD
19%
1:200