SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EQUITIES
Rully Lamusu

EQUITIES

Rully Lamusu
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 -7%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 363
Profit Trade:
944 (69.25%)
Loss Trade:
419 (30.74%)
Best Trade:
216.00 USD
Worst Trade:
-354.54 USD
Profitto lordo:
12 014.53 USD (684 565 pips)
Perdita lorda:
-12 535.67 USD (447 758 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (253.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
313.62 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
37.80%
Massimo carico di deposito:
2.87%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
930 (68.23%)
Short Trade:
433 (31.77%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.38 USD
Profitto medio:
12.73 USD
Perdita media:
-29.92 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-258.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-765.54 USD (3)
Crescita mensile:
-3.98%
Previsione annuale:
-48.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
828.27 USD
Massimale:
1 356.68 USD (12.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.98% (1 356.68 USD)
Per equità:
10.89% (1 052.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1355
BTCUSD 7
NAS100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -554
BTCUSD 27
NAS100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -25K
BTCUSD 262K
NAS100 96
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +216.00 USD
Worst Trade: -355 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +253.12 USD
Massima perdita consecutiva: -258.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 9
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 36
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 508
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.12 × 141
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
2.16 × 38
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
XMGlobal-Real 35
2.61 × 23
FxPro.com-Real07
2.64 × 118
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.92 × 36
FxPro.com-Real06
3.36 × 66
XMGlobal-Real 43
3.89 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.55 × 11
10 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Catatan: 

Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.


Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.


Terima kasih.


Salam Profit
Non ci sono recensioni
2025.09.04 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 11:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 12:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 17:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EQUITIES
50USD al mese
-7%
0
0
USD
3.8K
USD
49
0%
1 363
69%
38%
0.95
-0.38
USD
15%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.