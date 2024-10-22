信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EQUITIES
Rully Lamusu

EQUITIES

Rully Lamusu
0条评论
可靠性
62
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 4%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 488
盈利交易:
1 031 (69.28%)
亏损交易:
457 (30.71%)
最好交易:
216.00 USD
最差交易:
-354.54 USD
毛利:
13 150.22 USD (794 711 pips)
毛利亏损:
-13 215.40 USD (500 708 pips)
最大连续赢利:
26 (253.12 USD)
最大连续盈利:
313.62 USD (12)
夏普比率:
0.00
交易活动:
37.64%
最大入金加载:
26.02%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.05
长期交易:
1 009 (67.81%)
短期交易:
479 (32.19%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.04 USD
平均利润:
12.75 USD
平均损失:
-28.92 USD
最大连续失误:
8 (-258.71 USD)
最大连续亏损:
-765.54 USD (3)
每月增长:
0.11%
年度预测:
4.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
828.27 USD
最大值:
1 430.12 USD (13.28%)
相对跌幅:
结余:
16.64% (1 430.12 USD)
净值:
18.60% (719.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1480
BTCUSD 7
NAS100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -98
BTCUSD 27
NAS100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 32K
BTCUSD 262K
NAS100 96
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +216.00 USD
最差交易: -355 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +253.12 USD
最大连续亏损: -258.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 9
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 36
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 508
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.12 × 141
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
2.16 × 38
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
XMGlobal-Real 35
2.61 × 23
FxPro.com-Real07
2.64 × 118
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.92 × 36
FxPro.com-Real06
3.36 × 66
XMGlobal-Real 43
3.89 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.55 × 11
10 更多...
Catatan: 

Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.


Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.


Terima kasih.


Salam Profit
没有评论
2025.09.04 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 11:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 12:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 17:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
