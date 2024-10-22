- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 488
盈利交易:
1 031 (69.28%)
亏损交易:
457 (30.71%)
最好交易:
216.00 USD
最差交易:
-354.54 USD
毛利:
13 150.22 USD (794 711 pips)
毛利亏损:
-13 215.40 USD (500 708 pips)
最大连续赢利:
26 (253.12 USD)
最大连续盈利:
313.62 USD (12)
夏普比率:
0.00
交易活动:
37.64%
最大入金加载:
26.02%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.05
长期交易:
1 009 (67.81%)
短期交易:
479 (32.19%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.04 USD
平均利润:
12.75 USD
平均损失:
-28.92 USD
最大连续失误:
8 (-258.71 USD)
最大连续亏损:
-765.54 USD (3)
每月增长:
0.11%
年度预测:
4.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
828.27 USD
最大值:
1 430.12 USD (13.28%)
相对跌幅:
结余:
16.64% (1 430.12 USD)
净值:
18.60% (719.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1480
|BTCUSD
|7
|NAS100
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-98
|BTCUSD
|27
|NAS100
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|BTCUSD
|262K
|NAS100
|96
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +216.00 USD
最差交易: -355 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +253.12 USD
最大连续亏损: -258.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 9
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 36
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.19 × 508
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.12 × 141
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|2.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
XMGlobal-Real 35
|2.61 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.64 × 118
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
STARTRADERINTL-Live
|2.92 × 36
|
FxPro.com-Real06
|3.36 × 66
|
XMGlobal-Real 43
|3.89 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.55 × 11
Catatan:
Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.
Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.
Terima kasih.
Salam Profit
